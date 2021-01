Khloe Kardashian a été saluée pour son honnêteté alors qu’elle montrait ses vergetures dans un superbe bikini.

La star de L’incroyable famille Kardashian, 36 ans, les a affectueusement appelées ses «rayures» en envoyant le message positif au corps à ses partisans.

Posant dans un deux-pièces noir, la maman d’un enfant avait l’air sensationnelle dans la photo trempée de soleil, avec du sable accroché à son ventre plat et ses jambes toniques.

Elle a fièrement révélé ses vergetures sur ses cuisses dans le gros plan.

«J’adore mes rayures», a-t-elle légendé son cliché honnête.

Un fan lui a dit: « OUI! Montre-leur la reine! Je suis tellement fier de toi »

Un autre a répondu: « Moi aussi, le pouvoir des filles pour nous mesdames »







(Image: Instagram)



Tandis que l’on écrivait: « NORMALISEZ LES MARQUES D’EXTENSION ET LES CORPS ILLIMITÉS. Merci pour ce Khloé »

Et un quatrième écrit: « Merci, je suis une maman et j’ai des vergetures et j’apprécie tellement ça. »

Khloe, qui partage sa fille True avec son ex Tristan Thompson, a été vue en train de le supplier pour un autre bébé dans un clip de la dernière série de télé-réalité de sa famille.

Elle lui a dit: « J’ai juste l’impression qu’il est maintenant temps d’avoir un autre enfant. »

Tristan essaie désespérément de reconquérir Khloe depuis qu’ils se sont séparés quand il a été surpris en train de la tromper pour la deuxième fois.

La rumeur disait qu’ils avaient ravivé leur relation après avoir passé le confinement ensemble.







(Image: Instagram)









Tristan a emménagé avec Khloe lorsque le verrouillage a frappé pour la première fois afin qu’il puisse passer plus de temps avec leur fille, deux ans.

Il s’est avéré extrêmement chanceux qu’il l’ait eu car Khloe a été frappée par un coronavirus et forcée de s’isoler dans sa chambre pendant qu’elle se rétablissait.

Il a fallu environ deux semaines avant qu’elle ne retrouve sa fille, elle doit se cacher sur le balcon pour regarder le jeune jouer dans la cour arrière.

Khloe a parlé de sa frustration face à Tristan, et il la traite mieux maintenant qu’ils ont rompu.







(Image: E!)



Elle lui a dit: «Nous avons déjà fait ce rodéo où vos actions ne correspondaient pas à vos mots et depuis presque un an maintenant, vous êtes une personne différente.

«Cela me frustre parce que je me dis: ‘Pourquoi maintenant? Pourquoi es-tu, comme, l’homme dont je rêvais actuellement? Pourquoi ne pouvais-tu pas l’être quand nous étions ensemble?’

« Une de mes peurs est que tu agis comme ça jusqu’à ce que tu obtiennes ce que tu veux, et ensuite si tu le fais, tu vas redevenir comme le vieux Tristan. »