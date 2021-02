Khloe Kardashian fait exploser un fan qui demande si Kylie Jenner est autorisée à être amie avec Jordyn

Khloe Kardashian n’était pas contente d’un fan qui a suggéré qu’elle contrôlait avec qui sa sœur pouvait et ne pouvait pas être amie.

Kylie Jenner a mis fin à son amitié avec BFF Jordyn Woods lorsqu’elle a été surprise en train d’embrasser le petit ami de Khloe, Tristan Thompson.

Khloe, 36 ans, a jeté le basketteur, 29 ans, qui est le père de sa fille True, âgée de deux ans, et Jordyn a été exclue de la famille dont elle était autrefois proche.

Mais maintenant qu’on pense que Khloe et Tristan sont de retour ensemble, un fan a demandé si cela signifiait que Kylie était « autorisée » à être à nouveau amie avec Jordyn.

Khloe a riposté: « Je suis tellement fatiguée de ce récit que je contrôle ma sœur ou je dicte avec qui elle choisit de s’entourer. Je n’ai jamais dit une seule fois et je veux dire à ma sœur avec qui elle pouvait être amie.







«C’est une adulte, qui peut faire tout ce qu’elle veut. Je la soutiendrai dans tout ce qu’elle veut faire! J’aime ma sœur sans condition!

«Cela signifie que peu importe avec qui elle choisit d’être amie, j’aimerai, respecterai et valoriserai toujours ma sœur sans condition!

« Elle est ma partenaire de vie et je respecterai toujours ce qu’elle choisit !!! Au fait, je n’ai aucun ressentiment envers qui que ce soit !!! Vraiment.

« Mon cœur ne porte aucune haine. À moins que vous ne sachiez vraiment de quoi vous parlez, respectueusement, FERMEZ LE F ** K UP! »

Le fan avait commenté une vidéo de Tristan parlant à la sœur aînée de Khloe, Kim, de leur relation.

Et Kim a semblé révéler que Khloe sortait avec Tristan en secret par honte de ce que les gens penseraient qu’elle donne une nouvelle chance à la triche en série.







Tristan est vu assis avec Kim, 40 ans, pour lui demander conseil.

Elle demande: « Alors, que se passe-t-il avec vous et Khloe? »

Et Tristan lui dit: «Je veux dire, tu sais que certains jours sont bons et certains jours, elle est un peu frustrée par ce qui se passe avec les médias.

« Je ne pense même plus que ce soit à elle de surmonter les choses passées que vous avez traversées », dit Kim. «Je pense que c’est principalement ce que les autres vont penser.

« Je pense qu’elle va très bien sinon elle ne passerait pas avec toi 24/7. »

Tristan a dit que c’était comme si Khloe « portait une valise des opinions des autres » et que cela « la ralentissait ».







Kim a expliqué: « Elle n’a jamais pensé qu’elle était comme ça, et j’ai juste l’impression que c’est tellement … ce n’était pas qui elle était. Elle a toujours été la dure Khloe qui n’en a rien à foutre. »

Tristan a dit qu’ils ne devraient pas essayer de «plaire aux masses» et devraient plutôt vivre pour eux-mêmes.

Il a dit: « Alors tu dois juste vivre pour toi-même. Comme, oui, il s’en fout si tu l’aimes ou non, mais devine quoi? Il est heureux et il va le faire à sa manière et c’est soit toi. vous allez l’aimer ou pas.

«Vous allez faire ce voyage comme vous le souhaitez, et c’est soit les gens vont être avec vous, soit contre vous, mais au moins si vous mourez, vous mourrez en le faisant à votre façon.

Distribuant des conseils, Kim a dit à Tristan: « Honnêtement, je pense que tu devrais juste lui parler, tu devrais lui dire que tu ne veux pas précipiter son processus, mais si tu voulais juste lui expliquer que tu ne veux pas être ainsi gardée secrète parce qu’elle est tellement gênée, comme ça te rend triste et ça te fait, tu sais, te sentir comme ça. «