Khloe Kardashian évoque les détails de la soirée Diddy dans KUWTK

Un clip vieux de dix ans de L’Incroyable Famille Kardashian a refait surface où Khloé Kardashian apparemment partagé des détails de l’un des Sean « Diddy » Combs‘ parties.

UN agrafe Un extrait d’un épisode intitulé « Secrets of a Double Life », diffusé sur E! le 17 août 2014, a refait surface au milieu de l’inculpation de Diddy pour trafic sexuel et racket. Au cours de l’épisode, Kourtney Kardashian demande à sa sœur : « Alors, qui était avec toi ce week-end ? » après que Khloé ait passé le week-end à faire la fête à Las Vegas.

Lorsque Khloé a répondu : « Un groupe de mes amis », Kourtney a énuméré une liste de noms, parmi lesquels Diddy, son fils adoptif. Peignes de Quincy et rappeur Montana français.

« Jusqu’ici tout va bien », répondit Khloé, confirmant les suppositions de sa sœur.

Plus tard dans l’épisode, Khloé a décrit la fête à laquelle elle avait assisté alors qu’elle jouait au bowling avec Kourtney et leur amie Khadijah Haqq« Je ne suis pas encore au lit. J’ai pris l’avion à 5h30 du matin », a partagé Khloé, ajoutant : « À cette fête, je pense que la moitié des gens étaient complètement nus. »

Kourtney s’est tournée vers Haqq pour lui demander si elle avait rencontré la « nouvelle bande d’amis » de Khloé à la fête, ce à quoi Haqq a répondu : « Non. Enfin, en quelque sorte. » Khloé a alors rapidement dit à son amie d’« arrêter de parler ».

Diddy a été arrêté plus tôt ce mois-ci et détenu au Metropolitan Detention Center, où il restera jusqu’à son procès. Sa libération sous caution a été refusée à deux reprises et il a plaidé non coupable des accusations.

L’acte d’accusation de 14 pages, qui a été rendu public un jour après son arrestation, énumère les accusations portées contre Diddy pour avoir abusé, menacé et contraint des femmes et son entourage à satisfaire « ses désirs sexuels », [protecting] sa réputation et [concealing] sa conduite.

L’acte d’accusation décrit également des « Freak Offs » ou « performances sexuelles élaborées et produites » orchestrées par Diddy, qui incluaient la distribution de « substances contrôlées aux victimes » pour les maintenir « obéissantes et conformes ». Lui et ses associés auraient « attiré des victimes féminines » dans son cercle « souvent sous le prétexte d’une relation amoureuse », et auraient ensuite utilisé « la force, les menaces de force et la coercition pour amener les victimes à se livrer à des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculins ».

Diddy avait prédit que ses fêtes lui causeraient des ennuis judiciaires dans une interview accordée à Entertainment Tonight en 1999, où il déclarait : « Ils vont probablement m’arrêter et faire toutes sortes de choses folles juste parce que nous voulons passer un bon moment. »

« Chaque fois que vous introduisez un élément différent dans l’environnement des gens, des choses qui élargissent leurs horizons, les gens se sentent intimidés », a-t-il déclaré à l’époque. « Beaucoup de gens se sentent intimidés par cela. »

Merci! Vous vous êtes inscrit avec succès.

Dans une interview accordée en 2002 à l’émission Late Night With Conan O’Brien, qui a également refait surface après l’arrestation du rappeur, Diddy a donné à l’animateur Conan O’Brien des conseils sur la manière d’organiser une « soirée de folie », qui inclurait de « belles femmes ». Il a déclaré : « Je ne sais pas si les hommes l’ont remarqué, mais beaucoup de femmes boivent de l’eau lors des fêtes, donc si vous n’avez pas ce dont elles ont besoin, elles vont partir. »

Diddy a ajouté : « Il faut les garder là. Il faut des verrous sur les portes. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, contactez le Ligne d’assistance nationale pour les victimes d’agression sexuelle au 1-800-656-HOPE (4673).