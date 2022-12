Khloe Kardashian étourdit les fans avec une taille minuscule dans une mini jupe en jean et une veste en jean courte pour de nouvelles photos

KHLOE Kardashian a montré de la peau dans une mini-jupe en jean et une veste en jean raccourcie, a révélé une séance photo sans soutien-gorge sur son Instagram.

Certains fans ont adoré le look audacieux, tandis que d’autres ont exprimé leur inquiétude face à sa taille à peine là.

Bon américain / Greg Swales

Khloe Kardashian stupéfaite dans une mini-jupe et une veste en jean courte[/caption]

Bon américain / Greg Swales

Elle a dénudé sa poitrine et à peine sa taille alors que certains fans étaient inquiets[/caption]

Khloe, 38 ans, a pris la pose sur trois nouvelles photos glamour – prises par le photographe Greg Swales – sur son Instagram samedi.

Dans la première image, la star de Hulu, qui a perdu 60 livres en quatre ans, a regardé la caméra avec juste une veste en jean, une jupe et des bottes de sa ligne Good American – sans soutien-gorge, semble-t-il.

Elle agrippa sa jupe en jean et la tira vers le bas alors que son ventre semblait si mince qu’il était presque veiné.

Dans la seconde, elle a fouetté ses interminables cheveux plus bruns, montrant également ses longs ongles et ses mains agrippant la jupe courte.

Dans le troisième, elle a fait étalage de ses fesses, tournant la tête vers l’objectif, le tout sur une toile de fond chic et éclairée.

“The Perfect Boots Drop Tomorrow”, a-t-elle sous-titré le message à ses 281 millions de followers.

Ce n’est pas la première fois cette semaine que Khloe n’a plus de soutien-gorge pour les bons clichés américains, bien que la dernière fois qu’elle ait porté un jean et non une jupe, c’était donc certainement un look audacieux pour elle.

De nombreux commentaires ont vu les fans jaillir de la beauté de Khloe, même si beaucoup craignaient qu’elle ne devienne de plus en plus maigre.

Un critique a écrit : « Ils sont sympas ! Khole bien que tu sois si maigre ! Ce n’est pas une mauvaise chose d’avoir de la viande sur les os… L’ancien toi me manque.

D’autres ont accusé sa marque de ne pas être adaptée aux grandes tailles.

“Pas pour les grosses cuisses”, a commenté l’un d’eux sur les nouvelles bottes.

“S’il vous plaît, faites-en quelques-uns qui peuvent s’adapter à des cuisses épaisses”, a commenté un autre sentiment frustré que sa marque Good American ne soit pas “All” American.

Il était également difficile d’ignorer que la grande majorité des commentaires concernaient le fait que sa famille n’avait pas coupé les ponts avec Balenciaga malgré l’horrible séance photo récente de leurs enfants.

“Toujours rien sur ce qui se passe vraiment !” l’un des dizaines écrit ci-dessous. “En tant que mère, vous devriez avoir honte”, a déclaré une autre, même si la sœur Kim est plus formellement associée à la marque.

SAUVAGE À MIAMI

Kim et Khloe ont récemment passé du temps à Miami, en Floride, lors d’Art Basel, un événement artistique qui met en lumière des œuvres d’art moderne et contemporain et qui constitue une extravagance annuelle majeure.

Khloe portait un body noir transparent avec un pantalon cargo en denim gris foncé délavé à l’acide surdimensionné dans lequel Khloe pouvait nager lorsqu’elle sortait.

Sa taille était pratiquement invisible alors qu’elle portait le pantalon cargo massif.

Son body était si serré que le décolleté lui coupait la poitrine et donnait à ses seins une apparence malformée.

Un fan a déclaré sur la tenue presque dysmorphique: «… Cela m’a fait haleter à haute voix. Elle a l’air extrêmement malade, wow. Son corps est minuscule, ses hanches, ses avant-bras, ses cuisses, etc… on dirait qu’elle est allée trop loin.

DUKING IT OUT

Khloé – qui a perdu du poids depuis son E! époque et a admis avoir eu un travail de nez en 2021, au milieu des rumeurs selon lesquelles elle en aurait eu un deuxième – a beaucoup de motivation pour s’en sortir comme elle l’a fait dans une vidéo récente avec un ballon de boxe virtuel.

Elle partage son nouveau-né et sa fille de quatre ans, True, avec son ex-petit ami et agent libre de la NBA, Tristan Thompson.

Le couple s’est séparé lorsqu’il a été révélé que le basketteur avait trompé Khloe avec l’entraîneur de fitness Maralee Nichols, 31 ans.

Tristan est devenu clair en décembre 2021, simultanément lorsque la nouvelle a éclaté qu’il avait engendré un fils, Theo, avec Maralee.

À l’époque, Khloe et Tristan venaient de concevoir leur fils par mère porteuse, ce qu’ils n’avaient pas encore annoncé publiquement.

Les fans sont maintenant convaincus que Khloe pourrait se diriger vers une réunion de vacances avec l’ex Tristan après avoir repéré un indice majeur – les ex ont récemment été vus ensemble.

Bon américain / Greg Swales

Khloe était magnifique alors qu’elle posait dans les nouveaux clichés, bien que de nombreux commentateurs aient dit qu’ils “manquaient à l’ancienne”[/caption]

Éclaboussure

La star de Hulu avait l’air extrêmement mince à Miami Art Basel[/caption]

Getty Images – Getty

Khloe et sa sœur Kim n’ont pas dit qu’elles rompraient les liens avec la marque de mode controversée Balenciaga[/caption]