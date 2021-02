Khloe Kardashian étincelle une nouvelle spéculation de fiançailles avec une nouvelle photo de bague

Khloe Kardashian et Tristan Thompson prêts pour le bébé n ° 2

Écoutez, nous savons qu’il se passe actuellement beaucoup de choses dans le monde Kardashian, mais l’autre chaussure, ou plutôt, l’anneau, vient de tomber.

Le dimanche 21 février Khloe kardashian posté sur elle Instagram page une photo promotionnelle prise par un professionnel d’elle-même agenouillée sur un patio près d’une cour tout en portant un haut de bikini noir et un bas par SKIMS et bottines kaki à talons hauts d’elle Bon américain nouvelle collection de chaussures de la marque. Oh, et elle porte aussi un géant bague en diamant sur son annulaire, qui a déclenché de nouvelles rumeurs de fiancée avec son petit ami de longue date Tristan Thompson. Et les gens ont certainement remarqué le bling tout de suite, avec beaucoup de commentaires à ce sujet.

Khloe a inclus une légende taquine avec le message promotionnel, en écrivant: « Les nouvelles chaussures @goodamerican chutent de 2,25. »

E! héberger Morgan Stewart demandé, « SONT-ILS? » à quoi Khloe a répondu, « oui! Ils le sont! »

Tristan, 29 ans, avec qui elle partage sa fille de 2 ans Vrai Thompson, a commenté, « WOW !!!!!!! Cette herbe est coupée à la perfection. »

La bague de Khloe est ornée d’un énorme diamant partagé en poire, centré entre deux petits diamants pavés. Shannon Delany-Ron, Directeur des communications chez JamesAllen.com, a dit à E! Selon elle, le cierge magique contient de 9 à 10 carats et coûte entre 500 000 et 750 000 dollars.

La star de télé-réalité avait montré une bague similaire, également portée à l’annulaire, sur Instagram Photos prise à son 36e anniversaire en juin dernier. Cependant, elle n’a fait aucun commentaire en réponse à la spéculation d’engagement qui a suivi à l’époque.