Khloe Kardashian et True Thompson en costumes d’Halloween pour chats gris : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Frank Micelotta/PictureGroup pour Hulu/Shutterstock

Khloe kardashian est tout à fait la maman minou! L’icône de la télé-réalité, 38 ans, s’est rendue sur son compte Instagram officiel le mercredi 2 novembre pour partager des photos de costumes de chat gris assortis ronronnants avec sa fille Vrai Thompson, 4. Dans le carrousel de photos, la co-fondatrice de Good American a secoué un catsuit gris accrocheur et des cuissardes argentées, alors qu’elle tenait la petite True sur ses genoux. Tous deux portaient des oreilles de chat grises, d’adorables colliers roses et des chignons doubles, et tous deux avaient un nez de chat et des moustaches peints sur le nez et les joues. Dans une deuxième photo, Khloe a levé ses “pattes” pour montrer ses longues “griffes” noires. Les quelques clichés suivants montraient Khloe et True tenant un vrai chat gris avec un collier rose, tandis que les deux dernières photos montraient True en gros plan, absolument adorable avec des étincelles autour des yeux pour les fêtes.

“Mesdames et Messieurs…. Chaton gris !” la maman de deux enfants a sous-titré les photos effrayantes de la saison. “Ce que veut True, True l’obtient. Je sais…. Je sais…. Un chat?! Pour Halloween. Innovant. Khloe a terminé le message avec des émoticônes de citrouille et de chat. Les 278 millions d’abonnés de Legions of Khloe sur la plate-forme ont profité du fil de commentaires pour jaillir sur les jolies photos. “Aime ça! Tu as l’air incroyable et je veux toutes les vidéos de chats Lmao », a commenté l’un, tandis qu’un autre a écrit, True aime vraiment ce chat aww. Un quatrième a réagi avec “Le duo le plus mignon de Grey Kitty JAMAIS !!!” Un autre encore a écrit : « En fait obsédé.

Cependant, les photos incroyablement mignonnes n’étaient pas son seul costume. Dans la vraie mode “Kardashian”, elle s’est également habillée en costumes coordonnés avec son nouveau petit frère, né par mère porteuse de Khloe et de son ex. Tristan Thompson 31, le 5 août. Ils ont opté pour un thème Disney, avec True portant un costume Owlette et son petit frère portant un costume Tigrou en peluche. “Owlette et Tigrou alias True et Baby Brother”, Khloe a légendé la photo du 30 octobre.

Khloe et Tristan n’ont pas révélé le nom de leur petit garçon, gardant des détails sur lui très proches du gilet depuis sa naissance à la fin de l’été. Mais l’icône de la mode a laissé un indice lors d’une apparition en octobre sur Le spectacle Kelly Clarkson. “Ma fille dit qu’il s’appelle Snowy”, a-t-elle dit à Kelly. “Ce n’est pas Snowy, c’est donc l’indice. Je jure qu’elle fait des choses juste pour m’embêter. Mais il ne s’appelle pas Milou.

