Khloé Kardashian et Tristan Thompson se remettent-ils ensemble ? – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image: Backrid

Khloe kardashianest ex Tristan Thompson a « constamment essayé » de se remettre avec elle « jusqu’à il y a quelques semaines », une source proche de Les Kardashian étoile a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT, ajoutant que la star de la NBA, âgée de 31 ans, “fait toutes sortes de promesses!” Mais même si les deux attendent leur deuxième enfant ensemble via une mère porteuse d’un jour à l’autre, Khloe, 38 ans, a tenu bon et “n’a pas bougé” lorsqu’il s’agit de raviver leur romance.

Plus à propos Khloe kardashian

“On dirait qu’il a finalement renoncé à essayer de la reconquérir, ce qui est un énorme soulagement pour Khloé car c’était très épuisant pour elle”, nous a dit la source. “Tout ce qu’elle veut, c’est qu’ils soient des coparents sains et heureux, c’est pourquoi elle lui a pardonné et veut que sa famille lui pardonne aussi. Elle ne voit pas l’intérêt de s’accrocher à la négativité et à la colère, mais cela ne veut pas dire qu’elle laisse tomber ce qu’il a fait. Ils sont 100% faits pour de bon.

Cela ne signifie pas pour autant que Khloe n’aura pas toujours une place spéciale dans son cœur pour Tristan, qui est également le père de sa fille de quatre ans, Vrai Thompson. Selon une deuxième source, “Khloe aimera toujours Tristan. Personne ne comprend de quoi il s’agit et, compte tenu de toute la douleur qu’il a causée, cela n’a aucun sens. Mais Khloe ne le voit pas de cette façon. Khloe dit à ses sœurs que personne ne peut comprendre à quoi ressemble l’amour à moins que vous ne soyez dans cette relation.

True Thompson : photos de la fille de Khloe Kardashian et Tristan Thompson

“Elle croit vraiment qu’ils étaient amoureux l’un de l’autre et qu’il a fait de mauvais choix”, a déclaré la source. HollywoodLa Vie, faisant référence au fait qu’il a été surpris en train de tricher avec au moins trois femmes depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2016. “Elle l’aimera toujours, mais elle n’est plus amoureuse de lui. Il y a une différence », a déclaré l’initié. “Elle l’aime en tant que père de True et elle sait qu’il fera toujours partie de sa vie. Khloe n’empêchera jamais Tristan de jouer un rôle actif dans la vie de l’un ou l’autre de leurs enfants et elle nourrira et respectera toujours son rôle de père, peu importe avec qui l’un d’eux est.