Khloe Kardashian et Tristan Thompson : Retour sur leur histoire d’amour compliquée avant la naissance de leur deuxième bébé

Khloe Kardashian attend un bébé via une mère porteuse avec son ex-petit ami Tristan Thompson d’un jour à l’autre.

“Nous pouvons confirmer que True aura un frère qui a été conçu en novembre”, a partagé le représentant du fondateur de Good American dans un communiqué avec Fox News Digital.

“Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction. Nous aimerions demander de la gentillesse et de l’intimité afin que Khloe puisse se concentrer sur sa famille.”

Des sources de Kardashian ont déclaré que l’enfant aurait été conçu avant “qu’il ne soit révélé à Khloe et au public que Tristan allait avoir un bébé avec quelqu’un d’autre en décembre”.

KHLOE KARDASHIAN ET TRISTAN THOMPSON ATTENDENT UN DEUXIÈME BÉBÉ VIA UNE SUBSTITUTION

Alors que Kardashian et Thompson ne sont pas de retour ensemble et limitent leurs propres conversations, ils sont restés une force de coparentalité positive pour le bien de leur fille de quatre ans, True.

Leur relation amoureuse, cependant, a traversé de nombreuses tempêtes au fil des ans.

Fini pour de bon

Le couple a officiellement mis fin à leur romance en janvier 2022 après que l’attaquant des Chicago Bulls a admis qu’il avait engendré un enfant en dehors de leur relation.

Thompson et Kardashian se voyaient encore quand il a eu une aventure avec Maralee Nichols le jour de son anniversaire en mars 2021 alors qu’il était au Texas. Nichols a donné naissance à son fils Theo Thompson le 1er décembre.

Après avoir nié à plusieurs reprises les accusations, le basketteur professionnel s’est finalement excusé publiquement auprès de Kardashian pour lui avoir causé “un chagrin d’amour et une humiliation” lorsque des tests de paternité ont révélé qu’il était le père de Theo.

“Aujourd’hui, les résultats du test de paternité révèlent que j’ai engendré un enfant avec Maralee Nichols. J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils à l’amiable”, a-t-il partagé dans une série d’histoires Instagram en janvier. .

TRISTAN THOMPSON S’EXCUSE AUPRÈS DE KHLOE KARDASHIAN APRÈS QUE LE TEST DE PATERNITÉ CONFIRME QU’IL A PÈRE LE FILS DE MARALEEE NICHOLS

“Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, tant en public qu’en privé.

“Khloe, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas le chagrin et l’humiliation que je t’ai causés. Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans. Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je J’ai le plus grand respect et amour pour vous. Indépendamment de ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé.

Les caméras tournaient sur le nouveau programme Hulu de la famille, “The Kardashians”, lorsque toute la saga s’est déroulée.

Sa sœur aînée, Kim Kardashian, a décrié la situation lors d’un épisode de l’émission.

“Tout ce qui est si triste, c’est que [Khloe] voulait un petit garçon”, a-t-elle déclaré en apprenant la nouvelle de l’accouchement de Nichols. “Et maintenant, cette fille va avoir un putain de petit garçon. Un putain de roi avec qui il a couché une nuit ? Baise-le. J’étais tellement en équipe avec lui.”

À un moment de leur relation, Kardashian et Thompson sont passés par un processus de récupération d’embryons, qui a été filmé sur “KUWTK”. Kardashian a expliqué que les médecins avaient averti qu’elle courait un risque élevé de fausse couche si elle essayait de porter des embryons à terme, ce qui a conduit au débat sur la maternité de substitution.

Même vieille histoire

Ce n’était pas la première fois que Thompson était surpris en train d’être infidèle à Kardashian.

Le couple a combattu de nombreuses allégations de tricherie tout au long de leur relation, qui a été intermittente pendant six ans, et a commencé peu de temps après sa sortie avec le mannequin Jordan Craig en 2016.

Thompson et Craig ont un fils nommé Prince, né le 12 décembre 2016. Kardashian a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant en décembre 2017.

Alors que Kardashian était enceinte de près de neuf mois de leur fille, Thompson a été surpris en train de “s’embrasser” avec une femme dans un bar de New York, ce que Kim Kardashian a décrit dans un épisode de “Keeping Up with the Kardashians”.

Malgré ses actions tapageuses, Kardashian a donné une autre chance à Thompson et a soutenu son beau basketteur. Kardashian a déménagé à Cleveland, où Thompson jouait avec Lebron James et les Cleveland Cavaliers. Kardashian a donné naissance à True le 12 avril.

KHLOÉ KARDASHIAN ET TRISTAN THOMPSON SE SÉPARENT À NOUVEAU

Près d’un an plus tard, ils étaient tous les deux de retour sous les projecteurs lorsque Thompson a embrassé l’ex-meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods, lors d’une fête à Los Angeles le week-end de la Saint-Valentin.

Kardashian s’est déchaîné sur Twitter et a publiquement accusé Woods d’être la raison pour laquelle sa famille “s’est séparée” après que Woods ait tenté de se défendre dans un épisode de Red Table Talk avec Jada Pinkett Smith.

“Pourquoi tu mens @jordynwoods ??” Kardashian a tweeté à l’époque. “Si vous essayez de vous sauver en devenant public, AU LIEU DE M’APPELER EN PRIVÉ POUR VOUS EXCULER EN PREMIER, soyez au moins HONNÊTE à propos de votre histoire. BTW, VOUS ÊTES la raison pour laquelle ma famille a rompu!”

“Tristan est également à blâmer, mais Tristan est le père de mon enfant. Peu importe ce qu’il me fait, je ne ferai pas ça à ma fille. Il a abordé cette situation EN PRIVÉ. Si Tristan devait mentir publiquement sur ce qui a conspiré, alors oui, je m’adresserais également à lui publiquement”, a déclaré la star de télé-réalité.

Essayer pour mieux

Thompson et Kardashian ont passé un certain temps séparés après l’incident, mais se sont à nouveau rapprochés pendant la pandémie car ils ont été forcés de se mettre en quarantaine ensemble pour le bien de leur fille.

Une fois les blocages levés, Thompson se livrait à nouveau à d’anciens comportements, alors que plusieurs femmes portaient des accusations d’infidélité, y compris un incident où il aurait été vu entrer dans une chambre avec trois femmes lors d’une fête à Bel-Air.

“Ils avaient travaillé sur les rumeurs d’infidélité au cours des deux dernières semaines, mais Khloe a dit à Tristan qu’il avait perdu toute sa confiance et que la relation ne pouvait pas être réparée”, a déclaré une source à E! Nouvelles en juin.

“Khloe a vraiment essayé, mais finalement, elle s’est sentie trop trahie par lui. Elle a fini et dit qu’elle ne reviendra pas.”

Une fois de plus, Kardashian “s’est remis ensemble” avec Thompson avant les fiançailles de Kourtney Kardashian avec Travis Barker en octobre.

“Nous allons bien. Nous sommes en fait dans un très bon endroit”, a-t-elle déclaré sur “The Kardashians”.

“Nous venons de nous remettre ensemble. Il suit beaucoup de thérapie. Il a simplement fait beaucoup d’efforts de sa part.”

Elle a admis plus tard, “Tristan et moi sommes compliqués” lors d’une scène gênante avec Thompson. “La confiance prend du temps.”

Tout en faisant la promotion du saut vers un nouveau réseau de streaming plus tôt cette année après que sa famille ait passé 14 ans et 20 saisons sur E!, Kardashian a déclaré à Variety : “J’aimerais ne jamais avoir à en parler parce que ce n’est pas une chose amusante à en parler. Mais cela fait partie de mon voyage dans la vie, donc nous le verrons dans la série.”