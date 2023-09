Khloe Kardashian et son fils Tatum jumeaux en bleu à la baby shower de Kourtney – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Khloe kardashian39 ans, et son fils Tatum1, assorti dans des tenues bleues à Kourtney KardashianC’est la baby shower de cette semaine. La fondatrice de Good American a partagé une vidéo Instagram d’elle tenant son plus jeune enfant dans ses bras alors qu’elle se promenait autour de l’événement sur le thème de Disneyland. Elle portait une robe bleue sans manches avec une petite découpe sur le devant et des lunettes de soleil à monture blanche tandis que la jolie petite portait un haut à manches longues et un short bleu plus foncé.

Elle avait également ses longs cheveux blonds détachés et portait du rouge à lèvres rouge foncé alors qu’elle faisait un baiser à la caméra. Le petit Tatum regardait autour de lui toutes les choses passionnantes qui se passaient et semblait content.

En plus des vidéos Instagram, Khloe s’est rendue sur TikTok pour partager divers clips de la douche, sur « A Dream Is a Wish Your Heart Makes » de Disney de Cendrillon. «Baby Barker 💌 numéro porte-bonheur 13 », a-t-elle légendé le message, ce qui prouve à quel point l’événement était incroyable. Il comprenait des expositions de ballons colorés et d’autres décorations inspirées de Disneyland. Le monde est petit monter.

La vidéo montrait également un plat de restauration, des oreilles de Mickey Mouse personnalisées, un gâteau sur le thème de Mickey Mouse, des churros et un photomaton. La fille de Khloé Vrai, 5 ans, était également à la douche avec une adorable robe blanche et rose et des baskets roses. Une autre vidéo montrait le frère et la sœur se tenant gentiment la main près d’un canapé rose.

@Khloe kardashian Baby Barker 💌 numéro porte-bonheur 13 ♬ son original – Khloé Kardashian

La douche de Kourtney arrive alors qu’elle et son mari Travis Barker attendent leur premier enfant ensemble. La future mère de quatre enfants a récemment subi une opération chirurgicale fœtale d’urgence qui, heureusement, a sauvé la vie de leur bébé, et ils semblent bien se porter depuis. Lundi, Kourtney est allée sur Instagram pour partager une nouvelle photo promotionnelle de son ventre nu alors qu’elle portait un trench-coat beige sur un haut court blanc, un short et des collants résille noirs. Elle portait également des bottes noires et avait les cheveux détachés alors qu’elle s’asseyait et s’appuyait contre un canapé sur le thème du denim. « Boohoo de Kourtney Kardashian Barker 🖤 lancement le 28 septembre », a-t-elle écrit.