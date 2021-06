Khloe Kardashian et Kris Jenner affirment qu’ils ont été « CONNUS par un constructeur qui s’est enfui avec des actes dans leurs manoirs côte à côte »

KHLOE Kardashian et Kris Jenner ont affirmé qu’ils étaient « CONNEXES par un constructeur qui s’est enfui avec les actes dans leurs manoirs côte à côte ».

La situation s’est produite après que Khloe a abandonné l’idée de déménager à Boston avec Tristan Thompson après avoir été recruté par les Celtics.

Khloe Kardashian a dit à sa sœur Kendall qu’un entrepreneur l’avait arnaquée, elle et Kris Jenner[/caption]

Kris et Khloe construisent des manoirs côte à côte[/caption]

Kris a menacé de poursuites judiciaires[/caption]

Au cours de l’épisode d’hier soir de L’incroyable famille Kardashian, Khloé a dit à sa sœur Kendall qu’elle et sa mère avaient mis leurs plans de construction de manoir parce que l’entrepreneur qu’ils avaient engagé s’était enfui avec leur argent et les titres de propriété des parcelles.

Alors qu’elle se rendait à Lake Tahoe pour ses dernières vacances en famille devant la caméra, Khloe a déclaré à Kendall : « Nous n’avons pas de maison actuellement.

«Nous avons effectué une vérification des antécédents sur lui. Il avait une feuille de rap de 35 pages. J’ai dit à maman que je n’étais pas à l’aise avec lui. Maman voulait encore l’utiliser.

« Nous avons fini par le virer parce qu’il était nul et qu’il essayait de me voler et maintenant il a pris nos maisons et elles sont restées immobiles. »

Khloe a expliqué qu’elle avait hésité à embaucher l’entrepreneur[/caption]

Lors d’un entretien confessionnel, Khloe a poursuivi : « Un entrepreneur est parti avec nos actes, une grande partie de notre argent, et nous ne sommes pas autorisés à entrer dans nos propriétés.

« Donc, nous ne pouvons même pas laisser un entrepreneur prendre le relais pendant que nous essayons de récupérer nos actes ou de fermer l’entiercement. »

Le fondateur de Good American a en outre affirmé qu’il ne pouvait pas poursuivre l’entrepreneur en justice en raison de Covid-19 et a déclaré qu’il devrait d’abord arbitrer les choses.

Pour compliquer encore les choses, la star de télé-réalité a souligné qu’elle et sa mère ne sont même pas en mesure de « le poursuivre en justice pour le moment en raison de COVID ».

« C’est juste putain de roi », a-t-elle ajouté.

Kris a téléphoné à son avocat et a menacé de poursuivre l’homme en justice[/caption]

Elle était bouleversée parce qu’elle avait déjà vendu sa maison[/caption]

Plus tard dans l’épisode, Kris pourrait être entendue au téléphone parler à son avocat et dire qu’elle est « tellement confuse » par la situation.

«Nous ne parlons pas de changement stupide ici. Ça va lui coûter une fortune pour régler ça, dit-elle avec colère.

Khloe est intervenue lors d’un autre confessionnal et a déclaré: « Ma mère et moi sommes tellement dépassées. Trop c’est trop.

« Et maintenant, nous allons devoir intenter une action en justice très sévère contre cet horrible être humain parce que nous avons soit besoin de récupérer notre argent, soit nous avons besoin de nos putains de maisons. »

Khloe et Kris emménagent dans un nouveau quartier[/caption]

Ils construisent des manoirs dans une propriété de trois acres[/caption]

Ils construisent tout à partir de zéro[/caption]

La maison de Kris est plus grande que celle de Khloe[/caption]

Il y a quelques mois, il a été révélé que Kris et Khloe se rapprochaient des sœurs Kim et Kylie et construire deux maisons à Hidden Hills.

La maison de Kris est la plus grande des deux, avec 16 000 pieds carrés tandis que celle de Khloe en compte 10 000.

Alors que les deux maisons semblent terminées, la zone environnante semble être un chantier de construction avec beaucoup d’ouvriers et de voitures.

Les deux maisons ont un terrain creusé à l’arrière pour une immense piscine dans ce qui sera éventuellement le jardin.

Ils ont apparemment continué la construction[/caption]

Les maisons semblaient être terminées et les entrepreneurs travaillent à l’extérieur de la maison[/caption]

Prouvant la proximité de la mère et de la fille, les vastes propriétés sont à deux pas l’une de l’autre.

Le quartier de Hidden Hills à Los Angeles est également l’endroit où Kylie Jenner et Kim Kardashian ont des maisons.

Conçus dans un style de ferme moderne, ils disposent chacun de 1,5 acres de terrain, selon Variété.

L’une des maisons a 16 500 pieds carrés et dispose de huit chambres, a rapporté le magasin.

Il dispose également d’un garage pour huit voitures, de terrasses couvertes, d’une maison d’hôtes, d’un cinéma, d’une salle de sport, d’un salon et d’un bureau.





Les deux propriétés faisaient autrefois partie d’un seul immense domaine sur trois acres de terrain et comprenaient une maison de près de 20 000 pieds carrés.

Le manoir appartenait au magnat de la construction Ron Tutor – père de la star de Million Dollar Listing Tracy Tutor – et aurait déjà été loué à Britney Spears.

Khloe a vendu son manoir Calabasas pour 15,5 millions de dollars en novembre dernier, tandis que Kris a vendu sa maison de Hidden Hills pour 15 millions de dollars plus tôt cette année-là en avril.

Les deux femmes ont vendu leurs maisons pour emménager dans leurs nouvelles[/caption]