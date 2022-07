Khloe Kardashian est “très ouverte aux rencontres” alors qu’elle attend son deuxième enfant avec son ex-petit ami Tristan Thompson

Il semble que Khloe Kardashian veuille prendre du temps pour elle après avoir traversé une terrible rupture avec son ex-petit ami Tristan Thompson. Alors que la star de télé-réalité attend son deuxième enfant avec son ancien compagnon, elle est très ouverte aux rencontres. Cependant, elle n’est pas pressée d’entrer dans une relation.

Il a été récemment rapporté que Khloe avait retrouvé l’amour chez un homme mystérieux, un investisseur en actions, qu’elle avait rencontré par l’intermédiaire de sa sœur Kim Kardashian. Elle aurait eu quelques rendez-vous avec lui, cependant, les choses ne sont pas si sérieuses entre les deux. “Elle est discrète et n’est pas sortie beaucoup ces derniers temps”, a déclaré une source à E! Nouvelles. La source a poursuivi en disant que la star de “The Kardashians” “est définitivement très ouverte aux rencontres, mais n’impose rien”.

Les spéculations sur le statut relationnel de Khloe surviennent après qu’il a été révélé qu’elle attendait son deuxième enfant via une mère porteuse avec son ex et basketteur Tristan Thompson, avec qui elle a déjà une fille de quatre ans, True.

Le porte-parole de Khloe a confirmé la semaine dernière que la star de télé-réalité avait un autre enfant avec son ancien partenaire. “Nous pouvons confirmer que True aura un frère qui a été conçu en novembre. Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction. Nous aimerions demander de la gentillesse et de l’intimité afin que Khloe puisse se concentrer sur sa famille”, a déclaré le a déclaré le représentant. Le couple aurait à peine parlé depuis décembre.

Une source a déclaré : “Khloe et Tristan ne sont pas de retour ensemble et ne se sont pas parlé depuis décembre en dehors des questions de coparentalité.” L’informateur a poursuivi : “Le bébé a été conçu par mère porteuse avant qu’il ne soit révélé à Khloé et au public que Tristan allait avoir un bébé avec quelqu’un d’autre en décembre.”

Le bébé a été conçu avant la révélation que le basketteur de 31 ans avait trompé Khloe et engendré un autre enfant avec Maralee Nichols, un fils nommé Theo, en décembre dernier.

Quelques semaines à peine avant la naissance de True, Khloe et Tristan se sont séparés après qu’il est apparu qu’il avait été infidèle pendant sa grossesse, mais le couple s’est remis ensemble en 2020 avant de se séparer à nouveau l’été dernier, des mois avant qu’il ne soit révélé que le sportif avait un fils.

(Avec entrées IANS)