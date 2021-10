Khloe Kardashian est magnifique dans un bikini nude alors qu’elle admet qu’elle « manque » son bronzage – Photos

Khloe Kardashian était plus belle que jamais lorsqu’elle a montré ses abdos incroyablement toniques dans un bikini nude sexy.

Khloe kardashian, 37 ans, est dans la meilleure forme de sa vie et elle l’a prouvé lorsqu’elle a montré sa silhouette incroyablement tonique dans un bikini nude. Le deux-pièces Good American comportait un triangle à nœud plongeant sur le devant Perfect Fit en latte avec un bas Perfect Fit assorti à fines bretelles à taille très haute en latte. Au-dessus de son bikini, elle a bercé une chemise bronzée boutonnée qu’elle a choisi de laisser ouverte.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Khloe a sous-titré le diaporama de photos de plage sexy avec la légende, « 187 millions !!!! Salut mes besties !!! Ce bronzage et cette plage me manquent!” Elle a accessoirisé son look avec une paire de lunettes de soleil surdimensionnées et des créoles en diamant massif.

Khloe a été sur une lancée ces derniers temps et ses tenues ont été fabuleuses. L’autre jour, elle était à West Hollywood lorsqu’elle a porté un haut de tatouage Marine Serre Second Skin à manches longues et moulant avec les leggings de tatouage Marine Serre à taille haute assortis. Elle a complété son look avec une paire d’escarpins Christian Louboutin So Kate en marron et des lunettes de soleil Balmain B-1.

Quelques jours auparavant, elle avait enfilé une mini-robe moulante nude House of CB Mayxa avec un trench-coat beige surdimensionné sur le dessus. Elle a accessoirisé avec une paire de bottes Yeezy Tubular Suede et une paire de lunettes de soleil Saint Laurent Sl1.

L’un de nos autres looks préférés de sa part était la robe moulante en résille nue The King of Style avec une paire de boucles d’oreilles Jennifer Fisher Missy Hoops et une lèvre rouge audacieuse.