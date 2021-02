KIM Kardashian a révélé que sa sœur Khloe est «gênée» d’être de retour avec son ex tricheur Tristan Thompson.

Dans un nouveau clip de L’incroyable famille Kardashian, la star de télé-réalité de 40 ans donne au basketteur professionnel des conseils sur la façon d’avancer dans sa relation réconciliée avec Khloe.

Le KUWTK Aperçu de la saison 20 Tristan s’arrêter et avoir une conversation seule avec Kim, où elle lui demande comment lui et sa sœur vont.

La jeune femme de 29 ans lui dit: «Certains jours sont bons, et certains jours, elle est un peu frustrée par ce qui se passe avec les médias.

Voyant sa frustration face à la situation, Kim fait savoir à Tristan: «Je ne pense même plus que ce soit à elle de surmonter les choses passées que vous avez traversées,

«Je pense que c’est surtout ce que les autres vont penser. Je pense qu’elle va très bien, sinon elle ne passerait pas avec vous 24h / 24 et 7j / 7. «

En 2018, il a été révélé que Tristan a été infidèle à Khloe pendant qu’elle était enceinte de leur fille, True.

Un peu plus tard, en février 2019, Kylie Jennermeilleur ami de longue date Jordyn a admis avoir embrassé Tristan après une soirée bien arrosée, et Khlo et son bébé papa se sont séparés, et Kylie a mis fin à son amitié avec Jordyn.

Le couple a recommencé à se rapprocher au début de 2020 lorsque la pandémie a frappé et ils ont commencé à vivre ensemble en coparentalité leur tout-petit.

Après des mois, ils ont lentement décidé de réessayer leur relation et acheter une nouvelle maison ensemble et envisagent même de se marier et d’avoir bientôt un autre enfant.

Pourtant, Tristan dit à Kim dans le KUWTK clip qu’il sent que Khloe le tient à distance parce qu’elle s’inquiète de ce que tout le monde pense d’elle reprendre un ex infidèle.

« Vous n’atteindrez jamais la ligne d’arrivée si vous essayez de toujours plaire aux masses », dit-il. « Tu dois juste vivre pour toi. »

L’athlète professionnel ajoute, faisant référence au mari de Kim, Kanye West: «Comme vous, il s’en fout si vous l’aimez ou non.

«Mais devine quoi, il est heureux et il va le faire à sa manière et tu vas l’aimer ou pas. C’est pourquoi je le respecte.

«Tu vas faire ce voyage comme tu veux et c’est soit les gens vont être avec toi, soit contre toi, mais au moins si tu meurs, tu mourras en le faisant à ta façon… C’est ma mentalité. Et elle doit le comprendre aussi. «

Le principal conseil de Kim à Tristan est d’être honnête avec Khloe à propos de ses sentiments et d’avoir une communication ouverte.

Le fondateur de KKW Beauty dit: «Honnêtement, je pense juste que vous devriez lui parler; que tu devrais juste lui dire que tu ne veux pas précipiter son processus, mais … que tu ne veux pas être comme ça, gardé secret parce qu’elle est tellement embarrassée. Comme, ça te rend triste. «

Ce conseil semble avoir été utile ces derniers temps, car des sources ont affirmé que la paire avait mis l’accent sur la communication tandis que Tristan joue au basket à Boston et Khloe vit à Los Angeles.

L’initié a allégué: «Tristan va essentiellement au-delà pour faire ses preuves auprès de Khloe en ce qui concerne les problèmes de confiance.

« Il est super obsessionnel quand il s’agit de communiquer avec elle et True. Il envoie des fleurs, des ballons, des messages texte incessants, FaceTimes et des appels. »

La saison 20 de L’incroyable famille Kardashian débute sur E! le 19 mars.