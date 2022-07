Khloe Kardashian est-elle en couple ? Les anciens partenaires incluent Lamar Odom et Tristan Thompson

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Khloe Kardashian a été dans de nombreuses relations publiques pendant son temps sous les projecteurs. Plus récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle aurait été liée à un investisseur en capital-investissement anonyme qu’elle a rencontré par l’intermédiaire de sa sœur Kim Kardashian, mais elle n’a pas confirmé cela ni aucune autre relation actuelle pour le moment.

La première relation publique de Kardashian a eu lieu en 2008 avec Rashad McCants, mais les deux ont rompu en 2009. En 2009, elle a eu une brève relation avec Derrick Ward, puis a commencé à sortir avec Lamar Odom. Les deux se sont mariés environ un mois après leur rencontre. Kardashian et Odom se sont séparés en 2013, mais le divorce a été suspendu en octobre 2015 après une overdose. En mai 2016, elle a de nouveau demandé le divorce et les deux ont officiellement divorcé en décembre.

KHLOE KARDASHIAN ET TRISTAN THOMPSON : RETOUR SUR LEUR ROMANCE COMPLIQUE AVANT LA NAISSANCE DU DEUXIÈME BÉBÉ

Kardashian était également liée à Matt Kemp, French Montana, Rick Fox, James Harden et Odell Beckham Jr. En 2016, elle a commencé à sortir avec Tristan Thompson par intermittence jusqu’en janvier 2022.

Khloé et French se sont-ils séparés ?

Khloe Kardashian est sortie avec le rappeur French Montana de 2013 à 2014. Ils se sont séparés définitivement en décembre 2014.

Khloe Kardashian a-t-elle un autre enfant avec Tristan ?

La nouvelle a éclaté en juillet 2022 que Khloe Kardashian avait un autre enfant avec Tristan Thompson. L’ancien couple a déjà un enfant ensemble, une fille nommée True Thompson qui est née en 2018. À l’époque, Thompson avait un autre enfant, Prince Thompson, qu’il avait avec son ex-petite amie Jordan Craig. Prince est né la même année où il a commencé à sortir avec la sœur Kardashian.

KHLOE KARDASHIAN ARRÊTE LES RUMEURS D’AMOUR: “NE VOIR” PERSONNE

La relation entre Kardashian et Thompson a été difficile, c’est le moins qu’on puisse dire. Ils se sont remis en marche depuis qu’ils se sont rencontrés pour la première fois et Thompson a été surpris en train de tromper Kardashian à plusieurs reprises tout au long de leur relation. En décembre 2021, après que le couple se soit à peu près remis ensemble, la nouvelle est arrivée à Kardashian et au reste du public qu’une femme nommée Maralee Nichols avait déposé une plainte en paternité contre Thompson après avoir eu une aventure en mars de cette année qui a laissé à sa grossesse. Nichols a donné naissance à Theo Thompson et Tristan a confirmé être le père. Il a présenté des excuses publiques à tous ceux qu’il a blessés, et plus particulièrement à Khloe.

Ce scandale n’était pas la fin complète de l’histoire, car en juillet 2022, une nouvelle choquante a fait surface selon laquelle Kardashian et Thompson attendaient le bébé numéro deux via une mère porteuse. Selon l’annonce, le bébé a été conçu en novembre avant que Khloe ne soit au courant du procès et avant que les deux ne se séparent.

Pourquoi Khloé Kardashian est-elle célèbre ?

Khloe Kardashian est née et a grandi à Los Angeles, en Californie, et la télé-réalité est l’endroit où elle et sa famille ont vraiment décroché de l’or. Elle a participé à l’émission de téléréalité “Keeping Up with the Kardashians” de 2007 à 2021. L’émission a duré 20 saisons avant sa fin. Pendant ce temps, elle a également participé à certaines de ses propres émissions dérivées comme “Khloe and Lamar”, “Kourtney and Khloe Take the Hamptons” et “Kocktails with Khloe”. Elle a également animé “Revenge Body avec Khloe Kardashian”.

En 2016, elle a lancé sa propre ligne de vêtements “Good American” et en 2022, la première saison de la nouvelle émission de téléréalité de sa famille “The Kardashians” est sortie sur Hulu. Une deuxième saison sort en fin d’année.