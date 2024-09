Khloé Kardashian donne un rare aperçu de l’intérieur d’un immense placard dans un manoir de 17 millions de dollars

Khloé Kardashian a offert à ses fans un aperçu rare de son immense dressing à plusieurs pièces alors qu’elle filmait sa fille, True Thompson, et la fille de Rob, Dream Kardashian, lors d’un défilé de mode improvisé.

La cofondatrice de Good American a partagé une série de vidéos de la garde-robe extravagante sur ses stories Instagram mardi soir, montrant la pièce entièrement blanche avec des rangées et des rangées de chaussures.

« Ce soir, j’ai eu droit à un défilé de mode très spontané », a écrit Khloé sur la première diapositive de ses stories. « Mesdames et messieurs – Rêve et vérité. »

Khloé Kardashian a donné à ses fans un aperçu de son dressing composé de plusieurs pièces lors de la récente sortie de jeu de sa fille. khloekardashian/Instagram

Dream Kardashian (à gauche) et True Thompson ont joué avec les sacs à main de créateur de Khloé dans les vidéos partagées via Instagram mardi. khloekardashian/Instagram

True, 6 ans, a organisé un défilé de mode pour sa mère en pyjama et a dansé autour des vêtements de marque de sa mère. khloekardashian/Instagram

Dans la première vidéo, True, 6 ans, s’est présentée à l’intérieur du somptueux placard tout en montrant son pyjama, qui comportait des étoiles colorées et des patins à roulettes.

Le placard de Khloé était meublé de sièges en sherpa et décoré d’un énorme bouquet de roses.

De nombreux vêtements de créateurs du quadragénaire étaient exposés, notamment des talons Christian Louboutin, des sacs Hermès Birkin et bien plus encore.

True portait son pyjama confortable avec un sac à main de créateur scintillant. khloekardashian/Instagram

La fille de Rob Kardashian, Dream, marchait khloekardashian/Instagram

Ailleurs dans les vidéos, True regardait Dream, 7 ans, empiler les sacs Prada de Khloé sur le sol du placard alors qu’elle marchait sur une fausse piste.

La star des « Kardashian » a emménagé dans le manoir de 17 millions de dollars de Hidden Hills, en Californie, en 2021 et l’a montré lors d’un épisode de l’émission de sa famille en 2022.

« C’est vraiment génial de voir enfin cette maison prendre forme », a déclaré Khloé à l’époque. « Nous sommes tellement excités que ce soit… l’endroit où nous pouvons créer tous nos souvenirs… et poser nos racines. C’est la mienne. »

Khloé avait déjà dévoilé ses sacs Birkin lors d’un épisode de « Les Kardashian » en 2022. Hulu

Elle a emménagé dans l’immense propriété de 17 millions de dollars à Hidden Hills, en Californie, en 2021. pas de [email protected] / BACKGRID

Kris Jenner, 68 ans, a applaudi Khloé pour avoir créé sa « maison de rêve » lors du même épisode.

« C’est quelque chose qu’elle a fait toute seule », a déclaré la matriarche Kardashian-Jenner. « Elle a tout payé elle-même, elle a tout organisé elle-même, elle a tout choisi elle-même. Tout ce qui a été fait dans cette maison est le fruit du sang, de la sueur et des larmes de Khloé. »

Le manoir comprend non seulement un grand placard, mais également un cinéma maison, un garde-manger, une salle de sport privée et une immense cour arrière.

Le placard regorge de rangements aux couleurs coordonnées avec les chaussures de créateurs de Khloé. Hulu

Khloé passe souvent du temps avec sa nièce, Dream, ainsi qu’avec sa famille. khloekardashian/Instagram

Vers la fin de la séance de jeu, Khloé a révélé qu’elle espérait que courir dans tous les sens dans le placard signifiait que les filles « dormiraient bien ce soir ».

Après un compte fan a republié un clip Depuis le dressing de Khloé, un admirateur n’a pas pu s’empêcher de s’extasier.

« Khloe, tu es une maman incroyable pour les deux filles », ont-ils écrit. « Je suis sûr que Rob est extrêmement reconnaissant. »

Khloé partage True et son fils Tatum, 2 ans, avec son ex Tristan Thompson, tandis que Rob partage Dream avec son ex Blac Chyna, qui porte désormais son nom de naissance Angela White.