Khloé Kardashian donne aux fans un regard rare sur le nouveau-né

En ce qui concerne l’accueil d’un nouveau-né au milieu d’un tel chaos, Khloé l’appelait auparavant «la situation la plus étrange et la plus merdique» – mais elle était toujours ravie lorsque son petit garçon est né.

“Maintenant que mon fils est là, je peux passer à autre chose”, a-t-elle déclaré. «Je peux avancer et je peux profiter. C’est presque comme si je pouvais clore ce chapitre et en finir avec ce traumatisme.