KHLOE Kardashian a dit qu’elle voulait « être heureuse ».

L’homme de 37 ans a fait ces déclarations après que Caitlyn Jenner lui a ordonné de « perdre du poids » et sa séparation d’avec Tristan Thompson.

Instagram/Khloé Kardashian

Khloe a dit qu’elle voulait « être heureuse »[/caption]

Instagram/Khloé Kardashian

Elle a partagé le message avec ses fans sur son histoire Instagram[/caption]

PA : Association de presse

La note intervient après qu’un clip a refait surface de Caitlyn disant à Khloe de « perdre du poids »[/caption]

E! Réseaux

La star de la télévision s’est également récemment séparée de son bébé papa Tristan[/caption]

Khloé pris à elle Histoire Instagram vendredi pour partager un message texte qui a donné à ses fans un aperçu de ses espoirs pour l’avenir.

Le message disait : « Si vous voulez être heureux, soyez heureux exprès.

« Quand vous vous réveillez le matin, vous ne pouvez pas simplement attendre et voir quel genre de journée vous aurez.

« Vous devez décider quel genre de journée vous aurez. »

Le post a conclu: «Des pensées plus élevées. Énergies supérieures. Vibrations plus élevées. Des fréquences plus élevées. Des expériences plus élevées.

CAITLYN DEMANDE À KHLOE DE « PERDRE DU POIDS »

le L’incroyable famille Kardashian star a partagé la publication après un extrait de l’émission de télé-réalité a refait surface de son ancien beau-père Caitlyn, 71 ans, lui disant de « perdre du poids ».

Dans la vidéo, Cailyn a critiqué le poids de la personnalité de la télévision et lui a suggéré de « perdre quelques kilos ».

Khloe était visiblement bouleversée et déconcertée par le commentaire, qui a conduit sa jeune sœur Kylie Jenner pour intervenir pour défendre l’étoile.

La préadolescente de l’époque a déclaré: «Je ne pense pas qu’elle devrait perdre quoi que ce soit. Elle est parfaite telle qu’elle est.

Cailyn a continué à demander à sa belle-fille de l’époque si elle pensait qu’elle devrait perdre du poids, ce à quoi Khloe a répondu: « J’ai un corps dur comme de la pierre, je suis juste une personne plus grosse. »

Caitlyn a répondu : « Vous êtes une personne plus grosse, vous pourriez juste perdre quelques kilos. Je veux dire que ce n’est pas majeur.

La star de télé-réalité a fait irruption hors de la pièce alors que Caitlyn continuait à harceler l’hôte de Revenge Body pour ses choix de taille et de tenue.

« Khloé ne s’éloigne pas. C’est pourquoi vous courez partout en noir », a déclaré Caitlyn.

Khloe a riposté : « Je portais du noir parce que j’étais déprimé ! »

Après le partage du clip sur TikTok, un certain nombre de fans de KUWTK se sont rendus dans la section des commentaires pour déclarer qu’ils se sentaient «horribles» pour Khloe.

LE COUP DE COEUR DE KHLOE

L’interaction refaite surface de Khloe avec Caitlyn n’est pas le seul drame auquel elle a été forcée de faire face ces derniers temps.

Elle a également été faire face à sa rupture de la star de la NBA Tristan Thomson, 30 ans.

Le mois dernier, Tristan et Khloé rompu encore après qu’il aurait passé une nuit sauvage avec trois femmes.

Sixième page a rapporté que le célèbre couple s’était séparé début juin, déclarant : « Ils s’entendent bien. Il n’y a pas de drame. Tout est amical et ils sont sur la même longueur d’onde avec la coparentalité.

Khloe et Tristan partagent une fille de trois ans, True.

PASSÉ ROCHER

L’ancien couple s’est lié pour la première fois en 2016, bien qu’ils se soient séparés peu de temps après avoir accueilli True lorsqu’il a été révélé que Tristan avait été infidèle pendant la grossesse de Khloe.





Après avoir passé du temps à essayer de reconstruire leur relation rompue, ils se sont à nouveau séparés en février 2019 au milieu d’informations avec lesquelles il s’était connecté. Kyliel’ancien meilleur ami de Jordyn Woods.

Jordyn a nié que le couple avait couché ensemble, mais a admis qu’ils s’étaient embrassés pendant leur nuit de beuverie.

Tristan et Khloe se sont ensuite réconciliés en 2020 et ont passé du temps ensemble pendant la coronavirus pandémie avant leur troisième scission.

TIC Tac

Un clip a récemment refait surface de Caitlyn disant à Khloe de « perdre du poids »[/caption]

TIC Tac

Les fans ont dit qu’ils se sentaient « horribles » pour Khloe[/caption]

Getty

Khloe et Tristan se sont séparés le mois dernier[/caption]

Instagram @khloekardashian

L’ancien couple partage True, sa fille de trois ans[/caption]