Khloe Kardashian dit qu’elle “guérit” après s’être fait retirer une tumeur de son visage: “Très reconnaissante”

Khloe Kardashian a révélé mardi qu’elle s’était fait retirer une tumeur du visage après avoir expliqué que les gens se demandaient pourquoi elle portait un bandage sur la joue depuis quelques semaines.

“Après avoir remarqué une petite bosse sur mon visage et supposé que c’était quelque chose d’aussi mineur qu’un bouton, j’ai décidé de le faire biopsier 7 mois après avoir réalisé qu’il ne bougeait pas”, a-t-elle écrit sur son histoire Instagram.

Elle a déclaré que deux médecins avaient biopsié l’irrégularité parce qu’ils estimaient que c’était “extrêmement rare” pour un homme de 38 ans.

“Quelques jours plus tard, on m’a dit que je devais subir une opération immédiate pour retirer une tumeur de mon visage”, a-t-elle écrit dans son histoire. “J’ai appelé nul autre que le Dr Garth Fischer (sic), un ami cher de ma famille et l’un des meilleurs chirurgiens de Beverly Hills qui, je le savais, prendrait un soin incroyable de mon visage.”

GIGI HADID, KHLOE KARDSHIAN RIP KANYE WEST POUR AVOIR ATTAQUÉ L’ÉDITEUR DE MODE SUR LA CHEMISE ‘WHITE LIVES MATTER’

Elle a dit que le Dr Fisher était capable de “tout obtenir” et qu’elle est passée au “processus de guérison”.

Donc, nous y sommes… vous continuerez à voir mes bandages et quand je serai autorisé, vous verrez probablement une cicatrice (et une indentation dans ma joue à cause de la tumeur retirée) mais jusque-là, j’espère que vous apprécierez à quel point c’est fabuleux Je fais ressembler ces bandages faciaux.”

Elle a dit qu’elle ne partageait l’histoire que “pour rappeler à tout le monde de se faire examiner, et fréquemment”, révélant qu’elle avait un mélanome sur le dos enlevé chirurgicalement à l’âge de 19 ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La star de “The Kardashians” a déclaré qu’elle portait de la crème solaire tous les jours “donc personne n’est exempté”.

“Veuillez prendre cela au sérieux et faire des auto-examens réguliers ainsi que vos bilans de santé annuels”, a-t-elle ajouté.

Elle a remercié ses médecins, disant à Fisher qu’elle lui était reconnaissante même si elle savait qu’il ne voulait pas lui couper le visage “mais vous l’avez fait pour me protéger”.

“Je vous fais confiance pour tout et je suis tellement reconnaissante que nous ayons été surpris si tôt. J’ai eu de la chance et tout ce que j’ai, c’est une cicatrice pour raconter une histoire. La plupart des gens n’ont pas autant de chance que moi et je suis toujours reconnaissant et reconnaissant .”

“‘Tous ceux que vous rencontrez mènent une bataille dont nous ne savons rien. Essayez de ne pas juger et soyez gentil car vous n’avez aucune idée de ce qu’ils traversent'”, a-t-elle cité.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a également retweeté quelqu’un qui a écrit “Félicitations à @khloekardashian pour avoir utilisé le moment tabloïde à propos du pansement sur son visage pour rappeler à tout le monde de prendre au sérieux ces types de peurs dermatologiques !!!”