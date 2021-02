Khloe Kardashian et Tristan Thompson prêts pour le bébé n ° 2

Pas de mini relooking pour Vrai Thompson.

Khloe kardashian s’ouvre sur la coparentalité avec Tristan Thompson dans une nouvelle interview avec Kelly Clarkson.

Dans le clip, Le spectacle de Kelly Clarkson hôte des liens avec le L’incroyable famille Kardashian star alors qu’ils discutent du partage d’enfants avec leurs ex.

«Mes parents étaient l’exemple le plus parfait et j’ai été vraiment béni et chanceux d’avoir cela comme exemple et de voir cela», a déclaré Khloe. «Et même avec mon beau-père, l’intégration de tout cela et la façon dont mon père et mon beau-père se sont comportés était vraiment une si belle chose à voir. Ils ont joué au golf une fois par semaine et je suis sûr que ce n’était pas facile. pour mon père mais il l’a fait pour nous. Et donc, avoir cet exemple vraiment désintéressé était génial pour nous. «

Khloe a poursuivi: « Je pense avec nous tous, que ce soit Kourtney et Scott, ou Tristan et moi-même, nous essayons définitivement de refléter cela et de toujours le garder pour les enfants. Mais avec Tristan, c’est une question de confiance. Tristan est tellement génial et a confiance en moi en tant que maman et sait que je vais toujours faire ce qu’il faut pour True. Donc il ne me dit vraiment pas « non » la plupart du temps et je lui en suis reconnaissant parce que je pense qu’en tant que mères, nous pensons en quelque sorte que nous avons le droit de savoir ce que nous faisons avec nos enfants.