Khloe Kardashian dit que son orteil de chameau a « disparu »

Khloe kardashianL’orteil de chameau, qu’elle appelait affectueusement Camille, n’est plus.

Khloé, 39 ans, a révélé lors de l’épisode du jeudi 30 mai de Les Kardashian que Camille a « disparu » après avoir perdu du poids.

«J’ai tendance à avoir un chat plus gros. Par exemple, quand je suis gros, ça grossit. Parce que quand j’étais grosse, j’avais Camille. Maintenant que je suis plus maigre, Camille a disparu », a expliqué Khloé à sa petite sœur Kylie Jenner.

Khloé a longtemps été ouverte à propos de Camille, expliquant précédemment qu’elle avait décidé de nommer sa région inférieure pour tenter de reprendre son « pouvoir » au milieu de la négativité. « J’ai repris mon pouvoir et je l’ai nommée Camille la Chameau pour que le monde le sache parce que personne ne va me baiser et m’embarrasser à propos de quelque chose que je ne peux pas contrôler », a partagé Khloe lors d’un épisode de juillet 2023. de Les Kardashian.

Elle a fait écho à des sentiments similaires dans un épisode de 2013 de L’incroyable famille Kardashian, disant à Kourtney Kardashian : « J’ai toujours un orteil de chameau. C’est comme ça : je ne peux pas le contrôler.

Dans les années qui ont suivi, Khloé a continué à embrasser Camille et a même reproché aux Skims de Kim Kardashian de ne pas accommoder ses rôles féminins.

En rapport: L’évolution du corps de Khloe Kardashian

Vas-y, ma fille ! Khloe Kardashian affiche son meilleur corps de tous les temps, grâce à une perte de poids prudente et saine et à un mode de vie toujours actif. Cliquez pour voir son incroyable transformation.

« J’ai un problème à régler avec toi », a déclaré Khloé à Kim alors qu’ils étaient assis pour déjeuner avec Kourtney, 45 ans, lors d’un épisode d’avril 2022.f Les Kardashian. « À propos de Skims… alors vous savez que vous vous moquez de moi parce que j’ai un vagin plus gros que la plupart ? Le body, c’est comme celui-là [where] il y a des fronces. Je le porte en ce moment, et c’est incroyable, mais c’est un éclat. Est-ce que c’est censé juste couvrir mon clitoris ? Khloé a continué.

Merci! Vous vous êtes enregistré avec succès.

Elle a ajouté : « Le vagin a besoin d’un peu plus de tissu… juste un peu plus large. » Kourtney a soutenu le grognement de Khloe, partageant une interview confessionnelle : « Vous ne voulez pas que votre vagin dépasse des côtés des Skims. »

Quelques mois après la diffusion de l’épisode, Kim, 43 ans, a révélé qu’elle avait ajusté certains produits Skims suite aux plaintes de Khloe.

« Khloé, tu serais si fière. Je suis à une réunion complète de Skims shapewear, et les gars, nous rendons la partie vagin du body plus épaisse, enfin, plus large, et nous en changeons quelques-unes. [other] choses », a déclaré Kim dans une vidéo partagée via Instagram en juin 2022. Elle a ensuite expliqué le changement en écrivant sur la publication : « @KhloéKardashian, c’est ton jour de chance !! Je participe à une réunion de conception @Skims et nous allons élargir la zone vaginale du body shapewear juste pour VOUS #TheKhloeKut.