Los Angeles: la star de la télé-réalité Khloe Kardashian a révélé que sa famille renoncerait à leur célébration annuelle du réveillon de Noël pour la première fois en 42 ans à la suite de la coronavirus pandémie. La star de «Keeping Up With the Kardashians» a partagé la mise à jour sur Twitter après qu’un utilisateur des médias sociaux l’ait interrogée sur les festivités annuelles.

«Les cas Covid deviennent incontrôlables en Californie. Nous avons donc décidé de ne pas faire de fête de Noël cette année. C’est la première fois que nous n’organiserons pas de fête de Noël depuis 1978, je crois », a déclaré Kardashian dimanche. «La santé et la sécurité avant tout! Prendre cette pandémie au sérieux est une nécessité », a-t-elle ajouté.

Le mois dernier, l’entrepreneur a déclaré avec optimisme qu’il serait en mesure d’organiser une fête annuelle serrée. «Je pense que ce sera évidemment beaucoup plus petit. Et je suis tout à fait d’accord avec ça, mais nous célébrons définitivement Noël! Il faudra juste que ce soit petit et sûr », avait-elle tweeté.

La décision intervient des semaines après que la sœur de Kardashian, la star de télé-réalité Kim Kardashian West, a été critiquée après avoir partagé des photos d’une somptueuse fête organisée sur une île privée pour fêter son anniversaire en octobre. West a déclaré qu’elle avait célébré son anniversaire avec ses amis proches et sa famille après «deux semaines de tests de santé multiples et de demander à tout le monde de mettre en quarantaine», ajoutant qu’elle «se rappelait humblement à quel point ma vie est privilégiée».

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont déclaré que le message était sourd et reflétait l’ignorance de l’Occident au milieu d’une pandémie qui faisait rage.