Khloe Kardashian dévoile la transformation capillaire « Strawberry Shortcake »

Khloe kardashian est dans son ère rouge.

Le Les Kardashian La star vient de lancer une nouvelle coiffure sur les réseaux sociaux, échangeant ses mèches blondes miel contre une touche de rouge.

« Strawberry Shortcake Vibes », a écrit Khloe dans son message Publication Instagram du 20 mai, ajoutant plusieurs émojis à la fraise. « Merci ma douce @traceycunningham1 de m’avoir offert le plus joli rouge fraise. »

Le nouveau look de la femme de 39 ans n’est pas exactement pourpre pur, mais c’est un look radicalement différent de la blonde qu’elle berce ces dernières années. En plus du nouveau coloriage, Khloe, qui partage des enfants Vrai6, Tatum22 mois, avec ex Tristan Thompson– a complété son look avec une lèvre foncée et une robe guépard moulante et une robe crème à imprimé floral.

Et Khloe n’est pas la seule des sœurs Kar-Jenner à changer de look ces derniers temps.

Après tout, alors que Kim KardashianLes cheveux noir de jais de étaient autrefois un aspect emblématique de ses déclarations de mode, la femme de 43 ans a oscillé entre ses mèches foncées naturelles et son blond platine au cours des dernières années, plus récemment ce printemps pour le Met Gala 2024, pour la compléter. Maison Margiela John Galliano robe moulante à la taille avec un pull gris.