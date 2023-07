Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Khloe kardashian vient d’avoir 39 ans le 27 juin et il semble qu’elle soit heureuse que la décennie soit presque terminée. La fondatrice de Good American est allée sur Instagram le jour de son anniversaire et a partagé une vidéo qui a révélé qu’elle « déteste » être dans la trentaine. Elle a également montré de jolis cadeaux d’anniversaire qu’elle a reçus d’amis.

« Je n’aime pas montrer tous mes cadeaux parce que je pense que c’est un peu odieux, mais celui-ci était trop drôle. Je déteste être dans la trentaine, je pense que c’est la pire décennie de tous les temps », a déclaré Khloe dans le clip tout en montrant une carte effrontée qui avait son nouvel âge sur le devant avec un doigt qui la retournait. Il y avait aussi un porte-passeport ébloui et diverses pinces à cheveux, dont une avec « 365 » dessus, qui est le nombre de jours avant que Khloe n’ait 40 ans. Elle a révélé que les cadeaux provenaient de Alexa Brenmanndans la légende, et certaines images ont été capturées par Personnes.

« Et puis tous ces clips. Ma mère m’appelle ‘Bunny’ », a expliqué la fille d’anniversaire en parlant de ce qu’il y avait sur chaque clip. « Et puis j’ai 365 jours – maintenant moins – jusqu’à mes 40 ans. Ma belle année où je suis né. »

Elle a également partagé des cadeaux qui comprenaient un t-shirt portant son infâme cliché de 2007 et une étiquette Parental Advisory en dessous. Une caméra et un film ont également été placés près du sommet, et d’autres postes montraient d’énormes bouquets de fleurs, de chocolat et d’autres bonbons d’êtres chers.

La vidéo d’anniversaire de Khloe n’était qu’un post parmi tant d’autres qui ont attiré l’attention de ses fans. Sa journée spéciale a été célébrée sur les réseaux sociaux par de nombreux membres de sa famille, dont son frère Rob Kardashian, que l’on peut voir dans le post ci-dessus, et ils ont partagé des photos et/ou des vidéos épiques d’elle au fil des ans. Ils comprenaient également des messages doux et affectueux qui la célébraient en tant que personne.

« Joyeux anniversaire @khloekardashian 🎈🎈🎈🎈🎈Je ne te souhaite que bonne santé et bonheur pour toujours ma chérie renoncule ! » Rob a écrit à côté de photos de lui et de sa fille Rêve, 6 ans, avec Khloé. « Je t’aime tellement et je suis tellement reconnaissante de t’avoir dans ma vie et pour tout ce que tu fais pour Dream et moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. »

