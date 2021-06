Khloe Kardashian défendue par BFF Scott Disick après que le troll se soit moqué de son apparence changeante et ait demandé « qui est-elle ? »

KHLOE Kardashian a été défendue par son meilleur ami Scott Disick après qu’un troll se soit moqué de son apparence changeante et lui ait demandé « qui est-elle? » en commentaire sur ses photos Instagram.

le L’incroyable famille Kardashian La star a posté une série de photos d’elle posant à l’arrière d’une Rolls-Royce.

instagram

Khloe Kardashian a partagé une série de photos sur Instagram de son mannequinat à l’arrière d’une Rolls-Royce[/caption]

instagram

Khloe portait une tenue ajustée montrant sa silhouette sinueuse[/caption]

instagram

Un utilisateur a eu une réaction négative aux photos, ce qui a amené d’autres à prendre sa défense[/caption]

La star de télé-réalité de 36 ans portait une tenue ajustée en deux pièces assortie révélant sa silhouette sinueuse.

Elle a sous-titré le message: « Je ne perdrai pas, car même dans la défaite, il y a une leçon précieuse apprise, donc ça s’équilibre pour moi »

Lorsqu’un internaute a réagi négativement aux photos en commentant : « qui est-elle ?! », d’autres ont pris sa défense, dont BFF Scott Disick.

En réponse au commentaire du fan, Scott a répondu : « C’est la question ! »

instagram

Les fans ont beaucoup commenté récemment l’apparence de Khloe sur ses photos[/caption]

instagram

Les fans ont accusé la star de télé-réalité d’avoir modifié son apparence pour les réseaux sociaux[/caption]

Khloé a été sous le feu pendant des mois de fans prétendant elle modifie ses clichés sur les réseaux sociaux.

En avril, un plan de bikini non édité de Khloe fuite en ligne, dans laquelle elle avait l’air magnifique tout en posant en maillot de bain à imprimé léopard.

Malgré de nombreux compliments sur sa silhouette, ses équipes de relations publiques et juridiques se sont déchaînées pour « nettoyer » la photo sur Internet, en vain.

Khloe est ensuite sortie pour la partager vérité sur l’image, implorant les fans de comprendre la tourmente qu’elle a connue au fil des ans.

Posant seins nus pour la montrer corps « non retouché » et « non filtré », elle a révélé qu’elle avait « lutté avec l’image corporelle toute sa vie ».

Khloe a écrit: « Quand quelqu’un prend une photo de vous qui n’est pas flatteuse dans un mauvais éclairage ou qui ne capture pas votre corps tel qu’il est après avoir travaillé si dur pour en arriver là. »

« Et ensuite le partage avec le monde – vous devriez avoir le droit de demander qu’il ne soit pas partagé – peu importe qui vous êtes.

« En vérité, la pression, le ridicule constant et le jugement toute ma vie pour être parfait et pour répondre aux normes des autres sur ce à quoi je devrais ressembler a été trop difficile à supporter. »

Getty

Khloe a été interpellée par les fans pour avoir supprimé une photo non retouchée de ses réseaux sociaux[/caption]

Instagram

Khloe a admis qu’elle avait lutté avec des problèmes d’image corporelle toute sa vie[/caption]

Pendant ce temps, Scott a attiré l’attention des médias pour son dépenses somptueuses pour sa petite amie Amelia Hamlin.

La star de Flip It Like Disick, 38 ans, aurait dépensé 57 000 $ en œuvres d’art torrides pour le jeune de 20 ans.

Scott aurait acheté un rare tirage de 1976 d’une femme en lingerie par le célèbre photographe Helmut Newton prenant la photo, intitulée Saddle II, Paris 1976, au pop-up ArtLife Gallery à Miami mercredi, TMZ signalé.

Le fondateur de Talentless aurait payé avec 57 000 $ de crypto-monnaie EthereumPay.

Instagram

Scott et Amelia ont officialisé leur relation avant la Saint-Valentin[/caption]

Instagram

Scott lui a offert plusieurs cadeaux somptueux pour son 20e anniversaire[/caption]

Il a été vu en train de parcourir l’art à la galerie tout en portant un gilet, un jean et des baskets Nike bleues.

L’œuvre d’art est encore un autre cadeau pour Amelia pour son 20e anniversaire – une semaine après il a offert au modèle un collier de diamants.

La fille de Lisa Rinna avait l’air émue et a essuyé ses larmes lorsque Scott lui a mis le collier lors de sa fête d’anniversaire à la discothèque LIV à Miami.

Scott n’est pas étranger à offrir des cadeaux somptueux à ses proches.

Pour ses 38 ans, la star de télé-réalité avait une salle des cadeaux rempli de « bijoux gratuits » pour les invités – y compris des Rolex incrustées de diamants et des bracelets et colliers en or.

Instagram

Scott a dépensé 57 000 $ en œuvres d’art pour le cadeau d’anniversaire de sa petite amie Amelia[/caption]





Scott et Amelia ont été liés pour la première fois à l’automne et le jeune mannequin a officialisé sa relation avec Scott Instagram avant la Saint-Valentin.

Leur relation suit des mois après la séparation de Scott de son ex-petite amie Sofia Richie.

La star de télé-réalité est également sortie avec Kourtney Kardashian pendant 10 ans.