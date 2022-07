Khloé Kardashian déçue par Tristan Thompson

Avez-vous déjà voulu donner à quelqu’un un câlin affectueux et réconfortant, mais aussi secouer la merde en même temps ? Ma Khloé, je suis fatigué patron, chien fatigué. N’êtes-vous pas?

Je ne te juge en aucun cas puisque j’ai déjà porté mon nez rouge et des chaussures Ronald McDonald pour un homme. Mon seul regret est de ne pas m’être réveillé plus tôt du sort de clown qu’il m’avait fait subir. Il semble que tout l’innanet agite des inhalants d’ammoniac sous son nez pour tenter de la réveiller.

Le dernier développement de la saga Tristan Thompson de Kardashian tourne bien sûr autour de l’actualité de leur bébé de substitution et de ce qui s’est passé lorsque Khloe a découvert que leur bébé était en route, au milieu du scandale d’infidélité de Thompson.

Une source a dit Revue des PERSONNES;

“Quand Khloe a découvert en décembre que la mère porteuse était enceinte, elle était ravie. Peu de temps après, la nouvelle tricherie de Tristans a été révélée. C’était une situation douce-amère pour Khloe”.

Découvrir que votre amant a un côté nana c’est comme un coup de couteau dans le cœur mais découvrir qu’elle est enceinte alors que vous attendez aussi un enfant crée un lent tour de poignard. Je ne peux qu’imaginer à quel point cette douleur et cette trahison ont voyagé.

PERSONNES la source a ajouté que la star de télé-réalité et joueur de la NBA « fera toujours partie de la famille » malgré ses actions ;

“Elle était tellement excitée par le bébé, mais incroyablement déçue par Tristan. Comme Khloe le fait toujours, elle s’est retournée et s’est concentrée sur le bien.

Elle est connue pour son optimisme, mais parfois, vous devez regarder ce verre à moitié vide pour pouvoir reconnaître que vous devez vous remplir à nouveau avec l’amour que vous méritez.

“Incroyablement déçu” ne semble pas être une terminologie assez forte. On dirait qu’elle met un arc à sa douleur. Peut-être qu’elle ne veut pas que le monde sache vraiment à quel point elle est dévastée ou peut-être qu’elle est en fait “engourdie” comme elle l’a déclaré dans son émission de téléréalité, “The Kardashians”.

“Lorsque vous êtes blessé tant de fois, vos réactions, vos réponses à la même chose se reproduisant encore et encore, il y a une sensation d’engourdissement”, a déclaré Khloe.

Comme indiqué précédemment, Thompson a engendré un enfant avec une femme nommée Maralee Nichols et leur fils nommé Theo est né le 1er décembre.

Thompson n’a confirmé qu’il était bien le père qu’en janvier. Le propriétaire de Good American a appris que Tristan avait conçu un enfant avec Nichols lorsque le reste du monde a appris la nouvelle. Khloe et Tristan étaient dans une relation engagée à l’époque.

Par expérience personnelle, je sais que plus vous restez longtemps avec quelqu’un après qu’il continue à vous tromper, plus la trahison sera grave. Bien sûr, il y a quelques exceptions, mais Tristan n’a pas encore parcouru le chemin de la rédemption. Il semble qu’il ne veuille pas et se force à être dans une relation monogyne.

Être honnête avec vous-même et ceux que vous aimez est le seul moyen de mener une vie alignée. Peut-être qu’un jour le vaisseau de Tristan y arrivera, peut-être pas. En attendant, que la force soit avec toi, Khloé.