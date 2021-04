Khloe Kardashian s’est défendue à la suite de critiques croissantes sur les efforts visant à supprimer une photo non modifiée d’elle sur Internet.

Un cliché non filtré de l’homme de 36 ans a été partagé par erreur en ligne plus tôt cette semaine et est rapidement devenu viral.

L’équipe de la star de télé-réalité a ensuite tenté de faire retirer la photo, la montrant debout près d’une piscine dans un bikini à imprimé léopard, retirée des médias sociaux.

En réponse à la controverse, Khloe a posté une série de vidéos et une déclaration sur son Instagram à côté de la légende: « Oui, j’ai fait un live pour vous montrer que tout ce n’est pas photoshoppé », avec un emoji ironique.

La star de L’incroyable famille Kardashian a comparé les filtres Instagram, un bon éclairage et un bon montage au maquillage et à se faire faire les ongles et à critiquer.

Partageant une vidéo d’elle-même portant uniquement un bas de bikini et cachant sa poitrine avec son bras, Khloe a déclaré que c’était pour prouver que son corps n’avait pas été photographié.

Elle a écrit: « Hé les gars, c’est moi et mon corps non retouchés et non filtrés.







« Mais en tant que personne qui a lutté avec l’image corporelle toute sa vie, quand quelqu’un prend une photo de vous qui n’est pas flatteuse et sous un mauvais éclairage ou qui ne capture pas votre corps tel qu’il est après avoir travaillé si dur pour y parvenir point – et puis le partage avec le monde – vous devriez avoir le droit de demander qu’il ne soit pas partagé – peu importe qui vous êtes. «

Elle a révélé qu’elle avait toujours ressenti de la pression tout au long de sa vie et qu’elle était souvent qualifiée de «grosse sœur».

Khloe a ajouté: « Je ne suis pas parfait mais je vous promets que j’essaye chaque jour de vivre ma vie aussi honnêtement que possible et avec empathie et gentillesse. »







Elle a poursuivi: « C’est presque insupportable d’essayer de respecter les normes impossibles que le public s’est fixées pour moi. »

Elle a ouvertement admis qu’elle aime un bon filtre et « un montage ici et là », mais l’a comparé à se faire les ongles ou à porter une paire de talons et a déclaré qu’elle continuerait à se présenter comme elle veut être vue « sans excuse ».

« Mon corps, mon image et comment je choisis de ressembler et ce que je veux partager est mon choix. Ce n’est à personne de décider ou de juger ce qui est acceptable ou non », a-t-elle déclaré.







La maman d’un enfant a terminé son message en disant à tous ceux qui pourraient ressentir de la pression de ne pas se sentir suffisamment parfaits pour comprendre ce qu’ils ressentent.

«Nous sommes tous uniques à notre manière», a-t-elle écrit. « J’ai réalisé que nous ne pouvons pas continuer à vivre notre vie en essayant de nous intégrer dans le moule parfait de ce que les autres nous ont proposé. Faites-le et assurez-vous que votre cœur est heureux. »

Elle a reçu le plein soutien de sa famille et de ses partisans.

Kendall Jenner a répondu au message en disant: « Oui! Vous belle, forte et SAINE reine », suivi d’un emoji en forme de cœur.

Kim Kardashian a également parlé au nom de sa sœur et a simplement commenté: « Je t’aime Khloe. »

