Khloe Kardashian critique Caitlyn Jenner pour le documentaire « La Maison Kardashian »

Caitlyn Jenner a coupé les ponts avec son ancienne famille.

Khloé Kardashian, Kris Jenner et Scott Disick ont ​​discuté de leur ancienne relation avec Caitlyn, 74 ans, lors de la première de la saison 5 de « Les Kardashian » de Hulu jeudi.

Dans la scène tournée à l’automne 2023, le trio réagit à l’implication de Caitlyn dans le «Maison des Kardashian» des docu-séries diffusées l’année dernière sans la participation de la famille.

Scott Disick et Khloé Kardashian. Disney

« Il y a ce nouveau documentaire sur notre famille, et apparemment, quiconque a appelé des personnes qui ont été ou sont dans nos vies pour faire le documentaire, et personne n’a vraiment accepté de le faire. Sauf Caitlyn », dit Khloé, 39 ans, dans un confessionnal.

Khloé, Kris, 68 ans, et Scott, 40 ans, regardent une partie du documentaire où Caitlyn on l’entend parler de Kim Kardashian.

La voix d’une femme anonyme dans le document dit que Kris « voulait être plus qu’une simple femme au foyer », ce qui suscite l’inquiétude de la maman.

Kris Jenner. Disney

« Tire-moi dessus. Je voulais être plus qu’une simple femme au foyer. Bon alors? Tue-moi », dit Kris à voix haute.

Caitlyn a été mariée à Kris pendant 22 ans, de 1991 à 2015 (à l’époque où Caitlyn était l’ancien athlète olympique Bruce Jenner, avant que Caitlyn ne devienne trans en 2015). Ils ont eu deux enfants ensemble : Kylie, 26 ans, et Kendall, 28 ans, avant de divorcer.

Dans un confessionnal, Khloé note que même si son ex-beau-père « est totalement libre de faire ce qu’elle veut », elle trouve « étrange » que Caitlyn réalise un projet qui, selon Khloé, « n’essaie pas de nous peindre de la plus belle des manières ». lumière. »

« Je sais juste qu’elle n’aimerait pas ça chez elle », dit Khloé.

Khloé Kardashian dans « Les Kardashian ». Disney

Caitlyn Jenner. PA

Kim, quant à elle, partage dans un confessionnal qu’elle est moins gênée par les actions de Caitlyn.

«J’ai reçu tellement de SMS me disant : ‘Est-ce que ça ne te blesse pas que ce soit ce que ton beau-père dit à ton sujet ?’ Honnêtement, ce n’est pas le cas », explique le fondateur de SKIMS. « J’ai eu un si bon beau-père qui m’a élevé, donc aucune de ces choses qui sont dites, même si elles sont tordues ou autre, ne me fera penser différemment à la vie que j’ai eue. »

Revenant à la conversation sur Caitlyn, Scott défend Kris et dit: « Les gens l’ont pointée du doigt au fil des ans comme si c’était elle qui avait incité à être méchante ou méchante ou à être ceci ou cela ou à ne pas comprendre. »

Kim Kardashian dans « Les Kardashian ». Disney

« Les gens ne l’ont pas fait », intervient Khloé. «Caitlyn l’a fait. Caitlyn t’a toujours fait ressembler à ça.

« C’est ce que j’essaie de dire », précise Scott. « Mais c’est encore plus vrai aujourd’hui que jamais. Même il y a quelques années, quand elle [Caitlyn] a demandé de l’aide avec la chaîne YouTube, et elle [Kris] a quand même donné un coup de main. Elle a quand même essayé d’aider. Elle a quand même fait des détours. Et maintenant ça ?

Khloé admet qu’elle est déçue par Caitlyn en raison de leur proximité lorsque Caitlyn et Kris étaient encore mariés.

«C’était mon père pendant 24 ans. Cela me fait mal aussi », dit-elle à Scott et Kris. «J’étais très proche de Bruce. J’avais l’habitude de m’allonger au lit avec lui et de regarder « Unsolved Mysteries » et tout ça tout le temps.

« C’était un mystère non résolu », ajoute Scott en plaisantant.

Kris Jenner et Bruce Jenner en 1996. Getty Images

Caitlyn Jenner lors d’un événement « House of Kardashian » le 4 octobre 2023 à Londres. Mike Marsland/Getty Images pour Ciel

Caitlyn auparavant a défendu son implication avec « House of Kardashian » lors de la sortie du doc ​​en octobre dernier.

« J’étais heureuse de participer au processus d’entretien pour partager mon point de vue qui souligne la force, l’influence et les prouesses de ma famille pour captiver l’attention du monde et la conserver au fil des années », a-t-elle déclaré dans un communiqué à l’époque.

Alors qu’elle faisait la presse pour le documentaire, Caitlyn a révélé qu’elle ne parlait plus à son ex-femme.

Caitlyn Jenner à Londres le 4 octobre 2023. Mike Marsland/Getty Images pour Ciel

« Kris, je ne lui parle vraiment plus », a-t-elle déclaré lors d’une émission de jour au Royaume-Uni. « S’il y a une communication, mon manager lui parle en quelque sorte. »

Caitlyn a également déclaré qu’elle était « triste » de l’état de sa relation avec Kris.

« House of Kardashian » est désormais diffusé sur Peacock.

De nouveaux épisodes de « Les Kardashian » sont diffusés le jeudi sur Hulu et Disney+ à minuit HE.