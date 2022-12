Khloe Kardashian couche-t-elle avec son ex Tristan Thompson alors qu’elle a été trompée ? Kourtney Kardashian passe son test au détecteur de mensonges

La star de télé-réalité Khloe Kardashian s’est séparée de son ex-petit ami et basketteur Tristan Thompson après qu’il est apparu qu’il avait été infidèle pendant sa grossesse. Les deux se sont remis ensemble en 2020 pour se séparer pour la deuxième fois l’été dernier, des mois avant qu’il ne soit révélé que le sportif avait engendré un autre enfant avec Maralee Nichols, un fils nommé Theo, en décembre de l’année dernière. Alors que les deux ne sont pas en bons termes, Kourtney Kardashian a récemment passé le test du détecteur de mensonges de Khloé pour savoir si elle couchait toujours avec Tristan.

Au cours de la série de tests de détection de mensonges de Vanity Fair, Khloe a été franche sur l’état de sa relation. Elle a été grillée par Kourtney qui a demandé à Khloé : “Tu couches avec Tristan ?” À quoi Khloé a répondu : “Non, je ne le suis pas. Je ne le suis vraiment pas.” Le détecteur de mensonges a confirmé que sa déclaration était vraie, ce à quoi Khloe a ajouté : “Je mourrais s’il disait que je l’étais.”

Récemment, Kourtney avait exprimé son désir d’allaiter le petit garçon de Khloe, son deuxième enfant qui est né en juillet de cette année via mère porteuse avec son ex Tristan avec qui elle a déjà une fille de quatre ans, True. Sa sœur Khloe a été surprise par ses aveux bizarres sur Les Kardashian et a réagi en disant : “Oh, mon Dieu, Kourt, calmons-nous.” Le désir de Kourtney d’allaiter était venu après son traitement de FIV.

Après sa séparation avec Tristan, des rapports circulaient selon lesquels Khloe était très ouverte aux rencontres mais ne se précipiterait pas dans une autre relation. On disait qu’elle avait eu quelques rendez-vous avec un investisseur. Cependant, les choses n’étaient pas si graves.

Les spéculations allaient également bon train selon lesquelles Khloe et Tristan s’étaient remis ensemble. Cependant, il a ensuite été révélé que le couple séparé ne s’était pas parlé depuis décembre en dehors des questions de coparentalité.

Le scandale de tricherie de Tristan avait rendu Khloe avec un traumatisme émotionnel au cerveau. Sa sœur Kendall Jenner avait encouragé Khloe à passer un test IRM pour voir comment son cerveau fonctionnait après l’épreuve.