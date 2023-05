Khloé Kardashian condamne les rumeurs de réconciliation avec Tristan Thompson

Khloé Kardashian en a marre des rumeurs de réconciliation constantes qui l’entourent avec Tristan Thompson.

La star de télé-réalité s’est rendue sur Instagram mercredi pour répondre aux spéculations sur l’état de sa relation avec son petit ami et son bébé papa. En voyant la sœur de Khloé, Kim Kardashian, et sa fille, North West, lors de plusieurs matchs des Lakers soutenant Thompson, de nombreux fans ont supposé que la fondatrice de Good American était de retour avec le chauffe-banc, mais elle qualifie ce récit d' »épuisant ».

« Arrêtez de pousser ce récit. C’est fatiguant », a écrit Khloé en réponse à une capture d’écran de la page de fans du compte de potins de célébrités Deux Moi qui disait : « Kim soutient Tristan au match des Lakers… que se passe-t-il ?

La spéculation du site de fans a poursuivi en disant: « Apparemment, il est de retour avec Koko, alors peut-être qu’elle lance l’idée en douceur pour que tout le monde soit prêt et ne donne pas de fil à retordre à Koko. »

Les Kardashian La star a pris les commentaires avec une longue réponse, et bien qu’elle ait condamné ceux qui continuent de spéculer sur elle et Tristan, elle n’a pas vraiment abordé le statut de leur relation.

« Je suppose que vous continuerez le récit que vous voulez, peu importe ce que je dis, alors à quoi ça sert », a écrit Kardashian. « C’est épuisant, mais j’ai appris que les gens ne comprendront qu’au niveau de leur propre perception. La plupart sont obligés de croire les mensonges parce que c’est le récit qu’ils veulent alimenter. Amusez-vous…. »

Khloé a poursuivi en notant que sa sœur «soutenait» simplement Thompson lors du match pendant une période «difficile», faisant apparemment allusion au balleur perdant sa mère Andrea en janvier.

« Certaines choses sont aussi simples qu’elles le paraissent », a-t-elle poursuivi. « Un membre de la famille qui soutient un autre membre de la famille SURTOUT pendant une période difficile de la vie. Exemple….. à quel point je soutiens Scott et le soutiendrai toujours. Il est mon frère. » «Ce n’est tout simplement pas sur une scène NBA. Triste nouveau monde, s’il n’y a pas de photos, les gens pensent que cela ne s’est vraiment pas produit, mais oui, je vois souvent Scott. Certaines choses sont vraiment comme elles sont », a conclu son commentaire.

Khloé Kardashian partage deux enfants avec Tristan Thompson – sa fille True, 5 ans, et un fils né en août dernier par mère porteuse. Thompson est également père d’un fils Prince, 6 ans, qu’il partage avec son ex Jordan Craig, et d’un fils appelé Theo avec Maralee Nichols, née en janvier dernier.