Khloe Kardashian claque Kim dans un commentaire choquant sur le nouveau post Instagram de sa sœur au milieu d’une querelle familiale

KHLOE Kardashian a laissé une remarque cinglante sur le nouveau poste de sa sœur Kim au milieu de la querelle amère de la famille.

La star de télé-réalité n’a pas semblé satisfaite du dernier post Instagram de sa grande sœur.

Instagram / Kim Kardashian

Khloe Kardashian a laissé des remarques cinglantes sur le nouveau post Instagram de sa sœur Kim[/caption]

Instagram/ Khloé Kardashian

Khloe a modelé la même tenue sur la plateforme la veille[/caption]

Mercredi, Kim, 41 ans, s’est rendue sur la plate-forme pour partager une photo d’elle portant un body gris moulant.

Elle a pris la photo sexy dans sa salle de bain, affichant son dos et ses seins latéraux à travers le reflet du miroir.

La star de la télévision a associé le look à des bottes sombres jusqu’aux genoux, à un petit sac à main en argent et à ses longues mèches de platine vers le bas.

Cependant, Khloe a également modelé la même tenue la veille lors d’une séance photo où elle semblait être dans le coin d’une cage d’escalier, appuyée contre une échelle rouge.

L’alun de Revenge Body a également posté le look sur Instagram.

Le regard imitateur de Kim a semblé irriter Khloe, qui a exprimé ses sentiments dans les commentaires du message de sa sœur.

« Oh ok eh bien je ne ressemblais pas à ça dans la mienne. Ha », a écrit sarcastiquement le joueur de 38 ans.

“Vous êtes ab *** h”, a-t-elle ajouté dans un commentaire séparé.





Les mots de combat de Khloe surviennent au milieu de la querelle entre le couple et leur sœur aînée, Kourtney, 43 ans.

LA RIVALITÉ FRATERNELLE

Les sœurs se sont attaquées à de nombreuses reprises ces derniers mois, ce qui a amené les fans à croire que leur bataille était loin d’être terminée.

Les fans ont remarqué pour la première fois la rupture entre les dames Kardashian lorsque Kourtney a semblé prendre ses distances avec la famille après son mariage italien avec Travis Barker, 46 ans, en mai.

Puis en août, Kourtney a annoncé sa nouvelle ligne de soins de la peau quelques mois après le lancement de SKKN par Kim.

Khloe a rapidement été emportée dans la querelle lorsqu’une vidéo a refait surface de la star de KUWTK disant à Khloe: “Je pense que tu as pris quelques kilos.”

De plus, Kourtney était introuvable lors de l’événement 818 de Kendall en août.

N’oublions pas quand Kourtney a ombragé Kim et Kylie, 25 ans, pour avoir utilisé leurs avions privés de plusieurs millions de dollars.

Plus récemment, le père des enfants de Kourtney, Scott Disick, a apparemment pris un coup à Kim, déclarant son allégeance à son ex.

L’entrepreneuse de 39 ans a frappé Kim là où ça faisait mal dans un post sur Instagram – évoquant son ex, Kanye West, 45 ans.

Plus tôt ce mois-ci, Scott a partagé une photo de trois voitures de luxe, dont une Mercedes et une Range Rover.

Il a légendé la photo: “Elle a un aa ** qui va avaler un string.”

C’est la parole de Kanye dans la chanson Run This Town de Rihanna et Jay-Z.

Les fans dans la section des commentaires ont déclaré que ce n’était pas une coïncidence que Scott ait choisi cette chanson, la reliant directement à Kim.

Ensuite, Kim et Khloe ne se sont pas présentés à l’ouverture du restaurant de Travis, suscitant des spéculations sur la poursuite de la rivalité fraternelle.

LA VÉRITÉ BLESSE

Lors d’une apparition sur le podcast Not Skinny But Not Fat, Kourtney a dévoilé la vérité sur la rivalité du trio

Au cours de l’épisode du 4 octobre, l’animatrice du podcast, Amanda Hirsch, a mentionné le lien autrefois étroit de Kourtney avec Khloe.

Elle s’est souvenue de la relation étroite entre le fondateur de Poosh et Khloe et de la façon dont Kim était “l’étranger” du groupe.

Bien que cette dynamique semble avoir changé, Khloe et Kim se rapprochent et Kourtney s’éloigne de la paire.

Kourtney a émis l’hypothèse que la nouvelle proximité de ses sœurs pourrait être due au fait qu’elles accueillent toutes deux des enfants en même temps.

Le troisième enfant de Kim, Chicago, quatre ans, est né en janvier 2018 par mère porteuse, tandis que Khloe a donné naissance à son premier enfant, True, en avril de la même année.

Les frères et sœurs partagent également des parcours de maternité similaires alors que Khloe a suivi les traces de Kim et a emprunté la voie de la maternité de substitution pour avoir son deuxième enfant, un fils, né en août.

“J’avais juste l’impression qu’elles étaient vraiment liées – comme si elles traversaient les mêmes choses”, a expliqué Kourtney à propos de la relation de ses sœurs.

La star de la télévision a ensuite révélé ce qui la séparait de ses frères et sœurs, affirmant qu’ils “s’étaient ligués” contre elle concernant ses différents objectifs de carrière.

«Et puis j’ai eu l’impression que c’était à ce moment-là que j’étais mécontent de la série – en particulier à cause de leur association.

“Presque tout ce que Khloe et moi avions fait à Kim, et ils me l’ont en quelque sorte retourné”, a déclaré Kourtney.

La fondatrice de Lemme a partagé qu’elle avait également commencé une thérapie à ce moment-là, elle se sentait donc «sensible» aux commentaires de ses sœurs.

Getty

Les commentaires interviennent au milieu de la querelle entre le couple et leur sœur aînée, Kourtney[/caption]

Getty

Kourtney a pris ses distances avec sa famille ces derniers mois[/caption]

Instagram / Kim Kardashian

Elle s’est ouverte sur sa rivalité avec Kim et Khloe sur un podcast, disant qu’ils “s’étaient ligués” contre elle concernant ses différents objectifs de carrière[/caption]