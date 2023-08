Khloé Kardashian célèbre le premier jour de maternelle de sa fille True – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Bellocqimages/Bauer-Griffin/Shutterstock

Khloe kardashian je ne peux pas croire que sa fille Vrai Thompson grandit si vite. La star de télé-réalité, 39 ans, a marqué un moment marquant pour True – son premier jour de maternelle – le mardi 29 août avec les photos les plus mignonnes de la fillette de 5 ans lors de son grand jour. Khloe a partagé une publication Instagram de True posant dans son uniforme scolaire devant une affiche géante pour cahier qui disait : « Premier jour de maternelle ». True était également entouré de tonnes de ballons colorés et de gros crayons gonflables. L’aînée de Khloe portait une chemise blanche, une jupe bleue et des baskets blanches tandis que ses cheveux étaient coiffés de jolies tresses latérales.

Khloe a également inclus des photos du duo mère-fille posant ensemble devant l’exposition sur le thème de la rentrée scolaire le grand jour de True. Le co-fondateur de Good American portait une veste zippée noire avec un pantalon de survêtement assorti et une paire de baskets blanches. « Maternelle », a écrit Khloe dans sa légende avec huit émojis colorés en forme de cœur. « Pour tous ceux qui se demandent, non, je ne vais pas bien ! 🥹 Ensuite, ce sera le bal de promo 😫😩 », a-t-elle ajouté.

Khloe partage sa fille et son fils de 1 an Tatum avec son ex Tristan Thompson, 32 ans. Après avoir eu le cœur brisé par Tristan plus d’une fois, Khloe a mis sa vie amoureuse en veilleuse pour se concentrer sur le fait d’être la meilleure maman possible. Le L’incroyable famille Kardashian une ancienne documente activement les moments spéciaux avec ses enfants sur ses réseaux sociaux, prouvant que son travail de maman passe avant tout.

En avril, Khloe a donné à ses fans un aperçu de True Les Ocotnautes-fête d’anniversaire à thème sur Instagram. La célébration extravagante était complète avec des ballons tout autour de la maison et de la piscine, ainsi qu’une piñata, une piscine à balles, une station de fabrication de slime et d’autres activités amusantes auxquelles True et ses cousins ​​pouvaient participer. Tristan était au fête pour célébrer sa petite fille à l’occasion de son 5ème anniversaire. Malgré ses différences avec son ex, Khloe s’est toujours fait un devoir d’inclure Tristan dans la vie de leurs enfants.

En plus de la fête, Khloe a également célébré les 5 ans de True avec une belle publication sur Instagram. « C’est vrai, tu as dû m’entendre du ciel parce que j’ai prié pour toi pendant des années », a écrit Khloe dans son hommage du 13 avril à son premier-né, qui comprenait un tas de jolies photos de True ayant l’air si adulte. « Je suis tellement émue quand je pense à la rapidité avec laquelle le temps passe », a-t-elle ajouté. « En même temps, je suis tellement honoré et reconnaissant pour chaque minute. Je chéris chaque instant et chaque souvenir que j’ai avec toi.