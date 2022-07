Khloé Kardashian attend un petit garçon avec Tristan Thompson

“Nous pouvons confirmer que True aura un frère qui a été conçu en novembre”, a déclaré le représentant PERSONNES. “Khloé est incroyablement reconnaissante à l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction. Nous aimerions demander de la gentillesse et de l’intimité afin que Khloe puisse se concentrer sur sa famille.

Une autre source a ajouté : “Khloe et Tristan ne sont pas de retour ensemble et ne se sont pas parlé depuis décembre en dehors des questions de coparentalité. Le bébé a été conçu par mère porteuse avant qu’il ne soit révélé à Khloe et au public que Tristan allait avoir un bébé avec quelqu’un d’autre en décembre.

Une source de Page Six a révélé que le couple allait avoir un fils, en disant: “Khloé a toujours voulu un petit frère pour True et a décidé d’aller de l’avant avec le bébé avec le soutien de sa famille.”