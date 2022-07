Khloé Kardashian attend un deuxième enfant

La famille Kardashian s’agrandit à nouveau.

Khloé Kardashian et son ex-petit ami Tristan Thompson accueilleront un deuxième enfant via une mère porteuse, a déclaré un représentant de Kardashian à CNN. L’ancien couple est parent d’une fille de 4 ans, True.

“Nous pouvons confirmer que True aura un frère qui a été conçu en novembre. Khloé est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction”, a déclaré le représentant. “Nous aimerions demander de la gentillesse et de l’intimité afin que Khloé puisse se concentrer sur sa famille.”

Ces dernières années, Kardashian a été ouverte sur son désir de faire grandir sa famille. Ses efforts pour concevoir un deuxième enfant grâce à la FIV et à l’assistance à la fertilité ont été documentés sur “Keeping Up With the Kardashians”.

Alors que Kardashian et Thompson ont eu une relation amoureuse tumultueuse qui s’est terminée en décembre, ils communiquent en tant que coparents.

Thompson, un attaquant des Chicago Bulls, est également père de deux jeunes fils issus d’autres relations.