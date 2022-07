Khloe Kardashian attend un bébé avec Tristan Thompson via une mère porteuse – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Vrai Thompson est sur le point de devenir une grande soeur! Après des années de spéculation, TMZ rapporte le mercredi 13 juillet que Khloe kardashian est sur le point de redevenir maman avec le père de sa fille, ex Tristan Thompson, via un substitut. La L’incroyable famille Kardashian star, 38 ans, accueillerait le nouvel enfant « dans quelques jours », selon plusieurs sources proches du point de vente.

Plus d’actualités connexes :

Ce n’est un secret pour personne que Khloe voulait un frère pour sa fille chérie. La créatrice de Good American a admis qu’elle était prête à agrandir sa famille dans un clip sorti de la dernière saison de KUWTK le 4 février 2021. “Chaque fois que je poste une vidéo de True, elle m’envoie un DM, et elle me dit : ‘Elle ne peut pas jouer toute sa vie toute seule'”, a déclaré Khloe à Tristan. “Dans ma tête, quand j’allais avoir des enfants, je n’aurais jamais imaginé avoir un enfant unique.” Elle a déploré que True « vieillisse » et se sente seule pendant la quarantaine COVID-19.

Bien qu’ils ne soient plus ensemble de manière romantique – quelques heures après que Khloe a dit sur le pré-enregistré KUWTK finale qu’elle et Tristan étaient de retour ensemble, la nouvelle a éclaté qu’ils s’étaient séparés encore encore une fois – ces deux-là ont toujours un penchant l’un pour l’autre. Tristan a pris les aveux de Khloe pour signifier qu’elle voulait un bébé avec lui ! “[That’s what] J’aime entendre », a déclaré le joueur des Sacramento Kings dans le KUWTK agrafe. Khloe a plaisanté en disant qu’ils devaient synchroniser leurs horaires. La chose s’est encore compliquée lorsque le scandale de paternité de Tristan à propos de son bébé avec Maralee Nichols explosé en janvier. Ils auraient rompu définitivement en décembre 2021 à cause des allégations de tricherie.

Photos mère-fille de Khloe Kardashian et True Thompson

Khloe et Tristan ont discuté d’avoir plus d’enfants ensemble à plusieurs reprises dans le passé. Il est en fait apparu lors d’un épisode d’avril 2020 de KUWTK, lorsque Khloe a évoqué la possibilité de congeler ses œufs (ce qu’elle a fait plus tard). Non seulement elle voulait récolter ses ovules, mais elle a révélé qu’elle voulait que Tristan donne son sperme. Elle a expliqué que les embryons ont un meilleur taux de viabilité que les œufs, mais ses sœurs étaient quand même un peu surprises. Encore plus choquant, Tristan a dit qu’il était ouvert à cela.

Momager Kris Jenner65 ans, a laissé entendre qu’ils avaient un bébé ensemble quelques jours plus tard lors de leur apparition sur Ellen. “On ne sait jamais par ici”, a déclaré Kris en réponse à Ellen, notant que Khloe et Tristan “traînaient beaucoup” ces derniers temps. « Comme je l’ai dit, je ne compte jamais personne pour le décompte. Vous ne savez jamais ce qui va se passer. Je suppose que c’est pourquoi nous sommes là depuis toutes ces saisons. 20 saisons.

Lien connexe Lié: Les tatouages ​​de Khloe Kardashian : tout ce qu’il faut savoir sur son encre corporelle

Bien que Khloe et Tristan ne soient plus ensemble, leur relation de coparentalité est stellaire. Tristan est constamment chez Khloe pour passer du temps avec leur fille, même pendant la quarantaine COVID-19. Ils ont célébré le deuxième anniversaire de True en famille en avril 2020, la couvrant de cadeaux et d’amour – et mangeant Rue de Sesame gâteau. Pour la fête des mères 2020, Tristan a montré à Khloe à quel point il l’appréciait vraiment en la surprenant avec un énorme ballon rose et rouge dans sa maison. Si charmant!

Et il n’est pas surprenant que Khloe ait décidé d’agrandir sa famille. Elle est le meilleur maman à sa fille. Les médias sociaux de Khloe sont désormais un flux constant de photos et de vidéos de sa bien-aimée True, et vous feriez mieux de croire que le bébé n ° 2 va recevoir le même traitement. Félicitations à Khloe et sa famille!