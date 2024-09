Khloe Kardashian assiste à une soirée « Butt-Naked » avec Diddy

Une vidéo de Khloe Kardashian a refait surface et elle ne la présente pas sous son meilleur jour. Continuez à lire pour en savoir plus sur le lieu controversé où Khloe Kardashian s’est rendue.

Khloe Kardashian passe du temps avec Diddy

Il y a dix ans, Khloe Kardashian révélait dans l’émission L’Incroyable Famille Kardashian quelque chose qui apparaît comme plutôt choquant en 2024. Apparemment, la star a fait la fête avec le rappeur Diddy. Et, en plus de cela, elle a dit à sa sœur que c’était une fête remplie de stars où tout le monde était « nu comme un cul », révèle The Sun.

Khloé Kardashian | Instagram

« J’ai pris l’avion à 5h30 du matin. Et bien, à cette fête… je pense que la moitié des gens étaient complètement nus », raconte Khloe dans l’émission à propos de la fête à laquelle elle a assisté avec le rappeur.

Aujourd’hui, dix ans plus tard, ce clip est très controversé. En fait, Diddy a été accusé de racket, de trafic sexuel et de « transport à des fins de prostitution ». Et ce n’est pas tout…