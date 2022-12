Khloe Kardashian arrive avec North et Penelope à l’anniversaire de Mason – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Khloe kardashian38 ans, était l’une des mieux habillées chez son neveu maçon disick13e anniversaire de à West Hollywood, Californie, samedi. La star de télé-réalité s’est présentée à l’événement dans une combinaison noire à manches longues avec des gants et des talons assortis alors qu’elle entrait dans la fête avec ses nièces Nord Ouest9 et Pénélope Disick10. Elle a également accessoirisé avec des lunettes de soleil et un collier croix en argent avec des boucles d’oreilles assorties car ses longs cheveux étaient baissés.

North portait un t-shirt graphique dans le dos avec un pantalon noir ample et un collier en argent tandis que la sœur de Mason, Penelope, portait un haut blanc à manches courtes et un pantalon assorti. La fille de Kim Kardashian et Kanye West avait aussi ses cheveux en tresses pendant Kourtney Kardashian et Scott DisickLa fille de gardait ses cheveux détachés. Khloe a également partagé une série de photos avec les filles le même jour de l’événement et elles avaient l’air aussi heureuses que possible. «Mazel Tov Mason !!! Les filles et moi avons essayé de prendre des photos”, a-t-elle écrit à leurs côtés.

Parmi les autres participants à la fête de Mason figuraient de nombreux membres de la famille KarJenner et la couleur du thème semblait être le noir. Kylie Jenner s’est présenté dans une robe en latex noir alors que Kendall Jenner portait une longue robe noire à manches courtes avec de la dentelle sur le devant. Kim a été aperçue dans un t-shirt graphique court noir et un pantalon noir à paillettes tandis que Kourtney portait un haut à cravate noire et un pantalon noir ample. La grand-mère de Mason Kris Jenner était également présent et avait fière allure dans un tailleur-pantalon noir.

Avant que Khloe et sa famille assistent à la fête de Mason ce week-end, elle a fait la une des journaux pour avoir publié une adorable photo Instagram de vacances de sa fille Vrai Thompson4 ans, avec ses cousins, dont Stormi4, Chicago4, Rêve6 et Psaume, 3. Elle a révélé que le cliché avait été pris le dernier Thanksgiving, alors qu’ils avaient tous un an de moins, et a noté à quel point le temps passe vite. “C’était le dernier Thanksgiving, le temps passe vite”, disait sa légende.

Lorsque Khloe n’attire pas l’attention sur des événements familiaux ou des photos, elle le fait pour ses interviews, dont une récente avec Salon de la vanité. Le point de vente lui a fait passer un test de détecteur de mensonges sur vidéo et lui a posé des questions difficiles, notamment si elle couchait toujours avec le père de ses enfants, Tristan Thompson. Elle a affirmé qu’elle ne l’était pas et le test a confirmé qu’elle disait la vérité, dans le clip amusant.

