Khloe Kardashian alimente plus de rumeurs selon lesquelles elle “se querelle” avec sa sœur aînée Kourtney après avoir partagé un joli message pour Kim

Khloe, 38 ans, semblait être d’humeur festive et a partagé le message de Noël de Kim dans une histoire Instagram.

Khloe Kardashian a partagé le post de Noël de Kim Kardashian[/caption]

Kourtney Kardashian a parlé de sa rivalité fraternelle avec Kim et Khloe[/caption]

Dans son adorable message, la star des Kardashian a partagé des clichés d’elle-même avec leurs quatre enfants : North, neuf ans ; Sainte, six ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

Kim et les petits – qu’elle partage avec son ex-mari Kanye West, 44 ans – ont enfilé un pyjama de vacances rouge et blanc.

La star de Hulu a souri alors que ses enfants faisaient des signes de paix et jouaient pendant la séance photo.

Kim a écrit: “Full House”, avec un emoji au cœur noir.

Khloe a jailli sur les photos de famille et a écrit: “Ugh… J’adore cette équipe.”

‘MES GENS PRÉFÉRÉS’

Vers le début du mois de décembre, la star de télé-réalité de 42 ans a mis en ligne une adorable photo mettant en vedette son frère Khloe et sa fille de quatre ans, Chicago.

Dans l’instantané, la star fondatrice de Good American et la petite fille ont enfilé des tenues et des accessoires assortis.

Les deux se tenaient la main alors qu’ils portaient des bustiers éblouissants avec des cols roulés noirs à manches longues.

Ils ont complété leur look glamour avec des lunettes de soleil foncées.

Le fondateur de Skims a légendé le message: “Deux de mes personnes préférées.”

Dans la section des commentaires, Khloe a répondu sarcastiquement : « Awwwwww. Je sais que c’était juste parce que ça allait avec votre flux, mais la légende m’a eu.

‘GANGER’

En octobre, les fans sont devenus convaincus que Kourtney, 43 ans, se disputait avec ses sœurs lorsqu’elle a parlé de leur rivalité.

Lors d’une apparition sur le podcast Not Skinny But Not Fat, l’animatrice Amanda Hirsch a évoqué les relations de Kourtney avec ses sœurs.

La personnalité de la télévision s’est souvenue de son lien avec Khloe et de la façon dont Kim était “l’étrangère” du groupe.

Cette dynamique aurait changé, Khloe et Kim se rapprochant et Kourtney s’éloignant de la paire.

Kourtney a émis l’hypothèse que la nouvelle proximité de ses sœurs était due à la maternité, car les deux accueillaient des enfants en même temps.

Le troisième enfant de Kim, Chicago, quatre ans, est né en janvier 2018 par mère porteuse, tandis que Khloe a donné naissance à son premier enfant, True, en avril de la même année.

Les célèbres sœurs Kardashian partagent également un parcours de maternité similaire alors que Khloe a suivi les traces de Kim et a emprunté la voie de la maternité de substitution pour avoir son deuxième enfant, un fils né en août.

Kourtney a admis: “J’avais juste l’impression qu’ils étaient vraiment liés – comme s’ils traversaient les mêmes choses.”

Elle a poursuivi: «Et puis j’ai eu l’impression que c’était à ce moment-là que je n’étais pas satisfaite de la série – en particulier à cause des deux types de rapprochement.

“Presque tout ce que Khloe et moi avions fait à Kim, et ils me l’ont en quelque sorte retourné.”

Khloe jaillit: “J’adore cette équipe”[/caption]

Kourtney, Kim et Khloe ont posé ensemble pour une photo de groupe[/caption]

Khloe et Chicago se tenaient la main alors qu’elles portaient des tenues ornées de bijoux assorties[/caption]