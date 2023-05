Khloe Kardashian aligne ses cousins ​​​​True, Dream, Chicago et Psalm: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Khloe kardashian, 38 ans, n’aime rien de plus que montrer les adorables cousines Kardashian ! Dans une nouvelle photo partagée via Instagram le lundi 26 mai, elle a aligné des cousins Psaume4, Vrai5, Chicagoégalement 5, et Rêve, 6. True portait une robe pêche avec une jupe plissée et des oreilles de lapin assorties, tandis que Chicago portait une robe rose élégamment associée à des bottes de combat noires. Dream portait une robe en tulle rose moelleux et le plus petit du groupe, Psalm, portait un pantalon marron avec une chemise, des baskets et une chemise à carreaux superposés sur le dessus. Les enfants semblaient profiter d’un moment de détente ensemble à la maison. « Cousin Crew », Khloe a légendé la photo.

Parmi les likers de la publication figuraient grand-mère Kris Jenner. Un flot de 306 millions de fans du co-fondateur de Good American a pris le fil des commentaires pour jaillir sur la photo. « True et Psalm sont jumeaux », a fait remarquer un adepte, tandis qu’un autre a écrit, « True est tellement photogénique !! Son sourire rayonne à travers les photos. « Psalm’s Dream est devenu réalité à Chicago, quatre fantastiques », a plaisanté un troisième. « Ils sont Kim, KourtneyKhloé et Rob tout recommencer », a commenté un quatrième.

Il est évident que la famille est tout pour la star de la télé-réalité – mais ces dernières années, Khloe a admis avoir réduit ce qu’elle partage avec le public. « J’avais l’habitude de partager tout et n’importe quoi », a-t-elle dit Cosmopolite en novembre 2021. « Je ne sais pas si c’est l’âge ou si j’ai commencé à être plus conscient et exposé, mais vous devenez plus prudent – d’une manière saine. Nous aimons vraiment, maintenant, garder certaines choses pour nous. C’est grandir. Vous êtes autorisé à changer ce avec quoi vous êtes à l’aise. C’est bien de garder beaucoup de jalons plus privés et peut-être de publier quelques photos. Les gens sont toujours dans nos vies et savent ce que nous faisons, mais il n’est pas nécessaire que ce soit toute la fête d’anniversaire.

Elle a également partagé comment la maternité l’a changée. « J’ai définitivement plus d’empathie », a-t-elle partagé avec le magazine. « Et la motivation que vous donne le fait d’avoir un enfant… vous voulez tellement qu’ils soient fiers de vous. Ce n’est pas seulement le travail, mais mes manières et la façon dont je traite les gens. Vous vous comportez simplement d’une manière différente, ou j’essaie de le faire.

