Khloé Kardashian aimerait toujours “toujours” Tristan Thompson

Alors que Khloé Kardashian et Tristan Thompson attendent ensemble la naissance de leur deuxième enfant, ils sont tous les deux aux prises avec tous les changements qui se produisent dans leur vie.

La star de télé-réalité se prépare actuellement à la naissance de son deuxième enfant avec Tristan, qui est porté par mère porteuse. Malheureusement, l’embryon a été implanté avec succès en novembre, juste un mois avant que Kardashian (et le monde) n’apprenne l’existence de l’enfant de Thompson avec Maralee Nichols.

Maintenant, Tristan est repéré dans toute la Grèce, faisant la fête avec différentes femmes à toute heure de la nuit, et la fondatrice de Good American se prépare pour son deuxième enfant. Mais, selon les rapports de Page 6malgré son infidélité implacable et tout ce qu’il lui a fait subir, Khloé “aime toujours” Tristan.

“On me dit que Khloé aime toujours Tristan, elle est déterminée à le racheter, et rien ne me choquerait s’ils se remettaient ensemble”, a déclaré un initié de l’industrie à la publication. “C’est vraiment pourquoi la famille ne fuit pas Tristan. Ils se tiennent aux côtés de Khloé, bien sûr. Les Kardashian restent toujours ensemble.