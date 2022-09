Khloe Kardashian affiche une taille très fine dans un corset scintillant au défilé de mode Dolce & Gabbana au milieu des affirmations selon lesquelles elle est “trop ​​​​mince”

KHLOE Kardashian a montré sa taille incroyablement fine dans un corset scintillant au défilé de mode Dolce & Gabbana.

La maison de couture de luxe italienne a partagé des clichés de son événement sur son compte Instagram.

INSTAGRAM/dolcegabbana

Khloe Kardashian portait un corset étincelant au défilé de mode Dolce & Gabbana[/caption]

INSTAGRAM/dolcegabbana

Khloe – qui a montré sa petite taille – a assisté au spectacle avec sa famille[/caption]

Dans la série d’images, la star de The Kardashians a posé avec sa mère Kris Jenner, 66 ans, et ses nièces/neveux : North, neuf ans ; Sainte, six ; et Chicago, quatre.

Le groupe a assisté à l’événement D&G – qui mettait en vedette la sœur de Khloe, Kim, 41 ans – pendant la Fashion Week de Milan.

Khloe a couvert ses yeux de nuances alors qu’elle tirait le reste de ses cheveux blonds en un chignon serré, à l’exception de deux longs stands.

La star de Hulu, 38 ans, portait une tenue étincelante et moulante, qui mettait en valeur sa silhouette élancée.

lire la suite khloe kardashian “JE JUGE !” Khloe a critiqué le fait d’avoir laissé son nouveau-né à la maison pendant qu’elle câlinait l’acteur TRISTAN QUI ? Les fans de Khloe sous le choc alors qu’elle fait ses valises sur le PDA avec la star de 365 Days sur une nouvelle photo

Les fans ont partagé leurs inquiétudes concernant la fondatrice de Good American pendant des mois, et encore une fois alors qu’elle célébrait la naissance de son fils nouveau-né lors de la première de la saison 2 de The Kardashians.

Des scènes de l’émission dépeignaient la personnalité de la télévision berçant le bébé dans un lit d’hôpital.

Elle portait un survêtement ample de couleur crème et avait des tresses en queue de cochon pour la journée spéciale.

Les fans ont affirmé que Khloe avait l’air extrêmement maigre et craignait d’avoir perdu trop de poids au cours des mois précédents.





Une personne a déclaré: “Quelqu’un a-t-il vu à quel point les bras et les jambes de Khloe étaient douloureusement maigres à l’hôpital?”

Les fans ont émis l’hypothèse que la perte de poids de Khloe était due au fait qu’elle avait appris l’infidélité de Tristan Thompson.

En décembre 2021, le joueur des Chicago Bulls l’a trompée avec son modèle de fitness Maralee Nichols, 31 ans, et a engendré un enfant amoureux nommé Theo.

STRESS KHLO

Au cours de l’épisode, Khloe a affirmé qu’elle n’avait aucune idée de l’infidélité de Tristan avant la conception de leur fils.

Elle a dit : « Pourquoi voudrais-je avoir un bébé avec quelqu’un qui a un bébé avec quelqu’un d’autre ? Je ne suis pas vraiment un sociopathe, je suis un fou mais je ne suis pas si dérangé que ça.

TEMPS DE BÉBÉ

Dans le récent épisode de The Kardashians, Khloe s’est précipitée à l’hôpital pour assister à la naissance de son petit garçon.

La star de la télévision a confirmé qu’elle et son bébé papa Tristan, 31 ans, avaient eu un deuxième enfant via une mère porteuse en août.

Elle a amené les caméras à l’intérieur de l’hôpital et a filmé le moment spécial où le bébé est né.

Les fans ont également eu un aperçu de la première fois que Khloe tenait son fils.

En plus de leur deuxième enfant, Khloe et Tristan partagent leur fille de quatre ans, True.

Pendant son séjour à l’hôpital, Khloe a appelé True pour lui permettre de rencontrer son petit frère.

True a dit: “Salut, Milou.”

En savoir plus sur le soleil américain TRISTE PASSÉ La troisième star de RuPaul’s Drag Race est décédée après Chi Chi DeVayne et Sahara Davenport

Khloe a assuré aux fans: “Son nom n’est pas Snowy.”

Khloe et Tristan n’ont pas encore annoncé le nom de leur deuxième enfant.

kimkardashian/Instagram

Les fans affirment que Khloe a perdu trop de poids au cours des derniers mois[/caption]

Hulu

Ils ont également remarqué son amincissement alors qu’elle accueillait son deuxième enfant[/caption]

Instagram/khloekardashian

Un spectateur a affirmé que les bras et les jambes de Khloe avaient l’air “douloureusement minces”[/caption]