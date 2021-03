Khloe Kardashian dit que la pêche à la traîne en ligne la consomme parfois tellement qu’elle doit quitter les médias sociaux.

Alors que la dernière série de Keeping Up With The Kardashians démarre, la jeune femme de 36 ans a admis que les trolls avaient parfois raison d’elle même si elle avait fait de sa vie un « livre ouvert ».

Parlant au Royaume-Uni cosmopolite, Khloe a déclaré qu’elle avait souvent besoin de s’éteindre et de se concentrer sur le «monde réel» que ses fans Internet ne voient pas.

Khloe, qui partage sa fille True, deux ans, avec son partenaire Khloe Kardashian, avec qui elle a récemment retrouvé, a déclaré: « J’aime parfois simplement faire une pause et me déconnecter parce que rien de tout cela n’a vraiment d’importance dans le monde réel.

« Je sais qui je suis, et mes amis et ma famille savent qui je suis, quelles sont mes intentions et mon cœur. Je suis en paix avec ça, donc rien d’autre n’a d’importance. »







(Image: Instagram)



Elle a ajouté: « Je suis extrêmement passionnée par la santé et le bien-être. Je pense qu’il est si important de prendre soin de soi de l’intérieur. Rester actif et en bonne santé est le meilleur remède pour un esprit et un cœur heureux, alors j’essaie de faire quelque chose. chaque jour qui me fait du bien.

«Que ce soit une longue marche avec ma mère ou mes sœurs, ou un entraînement intense, je trouve que c’est tellement utile pour ma santé mentale de rester actif. Maintenant, plus que jamais, il est important que chacun de nous prenne le temps de faire les choses qui faire que notre esprit et notre corps se sentent bien. «

La 20e et dernière saison de KUWTK débute aujourd’hui, atterrissant à hayu au Royaume-Uni chaque vendredi.

Il a été diffusé pour la première fois en 2007, et Khloe dit que l’émission à succès n’a jamais été destinée à une série unique.

Elle a expliqué: « Nous étions censés être juste un spectacle de remplissage sans deuxième saison, donc quand nous tournions [season one] nous n’y avons tout simplement pas pensé. Et je pense que c’est ce qui l’a rendu si amusant.







(Image: E!)



« Nous avons également eu à peu près la même équipe de production tout au long, donc tous les souvenirs et amitiés créés avec eux et ma famille au fil des ans ont été les meilleurs. »

La sœur de Khloe, Kourtney, s’est battue pour être dans la série, prenant du recul et disant à ses sœurs qu’elle voulait arrêter.

Son frère Rob s’est également éloigné de la série après avoir lutté avec sa confiance après avoir pris du poids.

Et Khloe dit que même si elle a dû ajuster son équilibre travail-vie personnelle depuis qu’elle est devenue maman, elle n’avait jamais envisagé de s’éloigner.

Elle a déclaré: « Filmer KUWTK a été une expérience tellement incroyable et je suis tellement triste de le voir se terminer. Je ne dirais pas que j’ai jamais envisagé d’arrêter, mais après avoir eu True, j’ai dû apprendre à mieux équilibrer mon temps. parce qu’elle est la personne la plus importante.







(Image: INSTAGRAM)



« C’était vraiment juste pour moi d’apprendre à définir plus de limites [and] gérer mon temps pour que je puisse toujours lui accorder l’attention qu’elle mérite. »

Honest Khloe a partagé tous les hauts et les bas de sa vie, y compris ses difficultés après la mort de son père Robert des suites d’un cancer, son mariage éclair avec Lamar Odom et la rupture de la relation, la naissance de sa fille et les scandales de tricherie de son partenaire Tristan.

Et elle a dit qu’elle ne s’inquiétait jamais vraiment du partage excessif.

Elle a avoué: « Je pense, à ce stade, tellement de gens en savent tellement sur moi et tout ce qui se passe dans ma vie qu’il est difficile de partager trop! Il y a certainement des moments dans certaines situations où des limites doivent être fixées, mais dans l’ensemble, ma vie est toujours été un livre assez ouvert. «

* Lire l’interview complète dans Cosmopolitan UK

* KUWTK est diffusé vendredi sur hayu