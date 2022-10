Khloe Kardashian a retiré une tumeur «incroyablement rare» de son visage

MERCREDI 12 oct. 2022 (HealthDay News) – La célébrité Khloe Kardashian a annoncé mardi qu’elle avait survécu à un deuxième épisode de cancer de la peaucette fois sur son visage.

Kardashian a déclaré que sa tumeur “incroyablement rare” avait été enlevée par le chirurgien de Beverly Hills, le Dr Garth Fisher, après que la star de la télé-réalité eut remarqué une bosse qui ne voulait pas disparaître.

“J’ai décidé de le faire biopsier 7 mois après avoir réalisé qu’il ne bougeait pas”, a écrit Kardashian, 38 ans, dans un post Instagram.

Kardashian avait d’abord pensé que la bosse était un bouton, mais plus tard, plusieurs médecins l’ont vue qui lui ont dit que la tumeur était “incroyablement rare pour quelqu’un [her] âge.”

On lui a dit de subir une intervention chirurgicale immédiatement après le retour des résultats de la biopsie.

“Toutes mes marges semblent claires et maintenant nous sommes sur le processus de guérison”, a écrit Kardashian sur une photo de son visage avec un bandage. “Vous continuerez à voir mes bandages et quand je serai autorisé, vous verrez probablement une cicatrice (et une indentation dans ma joue à cause de la tumeur retirée).”