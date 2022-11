Khloe Kardashian a l’air si maigre alors que sa taille disparaît dans de nouvelles photos plus petites que jamais pour l’anniversaire de Kendall Jenner

KHLOE Kardashian a partagé de nouvelles photos d’elle pour célébrer l’anniversaire de Kendall Jenner et les fans disent qu’elle est plus petite que jamais.

Les fans s’inquiètent pour la star, affirmant que sa taille est en train de disparaître.

INSTAGRAM/khloekardashian

Khloe Kardashian a partagé des photos de son cadre rétréci en ligne[/caption]

INSTAGRAM/khloekardashian

Les fans s’inquiètent pour la star ces derniers temps[/caption]

Jeudi, Khloe, 38 ans, a partagé une série de clichés en l’honneur de l’anniversaire de Kendall.

Les photos proviennent de divers événements et moments de la vie du couple, mais les fans ne pouvaient se concentrer que sur la maigreur du fondateur de Good American.

Sur une photo, prise lors du défilé de mode Yeezy au Madison Square Garden il y a de nombreuses années, la taille de Khloe semblait effroyablement mince pour certains fans.

Un autre cliché a montré Khloe arborant un look scintillant aux côtés de sa sœur Kourtney Kardashian et Kendall.

Elle pose avec un bras sur son torse sur la photo et l’autre vers son visage.

Sa taille est incroyablement petite par rapport à ses hanches et ses cuisses sur la photo.

Khloe a récemment perdu beaucoup de poids, laissant les fans inquiets pour son bien-être.

Elle montre fréquemment sa silhouette sur Instagram et a récemment sorti des looks moulants qui accentuent son cadre rétréci.





MINNIE MAIGRE

Lors d’un récent épisode de The Kardashians, la maman de deux enfants a donné aux fans un aperçu de son cadre toujours plus petit.

Elle portait un body noir moulant dans un clip de l’émission, qui cachait très peu.

Le clip a été partagé sur les histoires Instagram de sa sœur Kim Kardashian et montrait la fondatrice de Good American entrant dans ce qui ressemblait à un centre commercial.

Kourtney, 43 ans, et Kim, 42 ans, étaient également là.

Alors que les trois frères et sœurs avaient l’air élégants dans la scène, c’est la tenue de Khloe qui a attiré l’attention des téléspectateurs.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian portait un body moulant noir avec des motifs exotiques imprimés sur les jambes.

Elle avait l’air remarquablement mince alors que la pièce moulante s’accrochait à sa silhouette élancée.

ANNIVERSAIRE BÉBÉ

Récemment, la famille Kardashian a célébré l’anniversaire de Kim.

Khloe avait l’air extrêmement mince alors qu’elle posait pour un cliché aux côtés de sa sœur Kim.

Elle a partagé la photo, qui semble avoir été prise lors du dîner d’anniversaire de Kim.

La photo était sous-titrée avec seulement un emoji au cœur blanc.

Il montrait Kim portant une robe en dentelle transparente avec un soutien-gorge noir et un bas en dessous tandis que Khloe portait une mini-robe rose.

Amie proche de la famille Kardashian, Tracy Romulus a commenté: “Mon duo préféré.”

La meilleure amie de Khloe, Malika Haqq, a ajouté : “Vous deux”, ponctué d’un emoji “cœur rouge”.

Alors qu’un autre fan a déclaré: “Les femmes les plus fortes sur une photo !!!”

PRÉOCCUPATION POUR KHLO

La perte de poids de Khloe a été progressive, mais les fans sont de plus en plus inquiets pour elle et il semble qu’ils ne soient pas seuls.

Un épisode récent de The Kardashians a montré à Kim exprimer les inquiétudes de la famille pour la plus jeune des trois sœurs.

“Tu as l’air très maigre”, a dit Kim à Khloe lors d’une tendre conversation.

Elle a poursuivi: “Je dirai que Kendall et Kylie, pas que j’essaie de les sortir, mais ils m’ont envoyé un texto et ont dit qu’ils étaient un peu inquiets pour toi parce que tu es vraiment maigre. J’ai dit : ‘Je pense qu’elle est un peu stressée, et je pense qu’elle…’ »

Mais Khloe a semblé choquée d’entendre cela, interrompant avec: “Et Kendall l’a dit? Le modèle?”

Kim a répondu: “Kendall l’a dit, alors j’ai dit:” Non, les gars, elle va bien.

“Et j’ai dit:” Vous avez absolument le droit de vous inquiéter, mais je vous le dis, elle va bien. “”

Instagram

Elle exhibe de plus en plus sa silhouette de plus en plus mince[/caption]

Instagram/ Khloé Kardashian

Récemment, les fans ont appris que sa famille s’était également inquiétée de son poids[/caption]

Getty – Contributeur

Khloe a été ouverte sur ses problèmes d’image corporelle au fil des ans[/caption]