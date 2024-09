Khloé Kardashian a déclaré un jour que tout le monde était « complètement nu » à la fête de Sean « Diddy » Combs dans « KUWTK »

Khloé Kardashian a donné un aperçu des fêtes endiablées de Sean « Diddy » Combs dans un extrait de « L’Incroyable Famille Kardashian » qui a refait surface suite à l’arrestation du rappeur pour trafic sexuel.

Le fondateur de Good American, aujourd’hui âgé de 40 ans, se souvient avoir assisté à l’une des fêtes de Diddy remplies de stars dans un épisode de la série de téléréalité E!, intitulé « Secrets of a Double Life », diffusé le 17 août 2014.

« Alors, qui était avec toi ce week-end ? », a demandé la sœur de Khloé, Kourtney Kardashian, en organisant un placard dans la scène rétro.

Khloé Kardashian a parlé des fêtards « cul nu » à la soirée de Sean « Diddy » Combs dans un extrait de « L’Incroyable Famille Kardashian » de 2014. Eh!

Dans l’épisode d’août 2014, Kourtney Kardashian a demandé si Justin Bieber et d’autres stars étaient présents à la fête. Eh!

« Un groupe de mes amis », a répondu timidement Khloé, incitant Kourtney à énumérer les noms de plusieurs célébrités.

« Diddy, Quincy [Combs,] Justin Bieber, French Montana », a-t-elle déclaré.

« Jusqu’ici tout va bien », a répondu Khloé, avant de demander à la fondatrice de Poosh, aujourd’hui âgée de 45 ans, si elle connaissait la moitié des personnes qu’elle nommait.

« Non », a admis Kourtney, ce à quoi Khloé a répondu : « Bien ».

Plus tard dans l’épisode, Khloé a déclaré que la moitié des personnes présentes étaient « complètement nues ». Eh!

Leur amie Khadijah Haqq a déclaré qu’elle avait rencontré la « nouvelle équipe d’amis » de Khloé à l’époque. Eh!

Ailleurs dans l’épisode, Khloé a décrit son expérience en assistant à la soirée de Combs tout en jouant au bowling avec Kourtney et leur amie Khadijah Haqq.

« Je ne suis pas encore au lit. J’ai pris l’avion à 5h30 du matin », a-t-elle confié.

« Eh bien, à cette fête, je pense que la moitié des gens étaient complètement nus. »

Khloé s’en est pris à Haqq en lui disant d’« arrêter de parler ! » Eh!

Khloé a plaisanté en disant que Kourtney « aurait adoré » la fête de Diddy. Eh!

Khloé a ensuite taquiné Kourtney, plaisantant en disant que la créatrice de Lemme « aurait adoré ça ».

Kourtney, apparemment imperturbable face aux commentaires de Khloé sur les fêtards se déshabillant lors de la soirée, s’est ensuite tournée vers Haqq pour lui demander si elle avait rencontré la « nouvelle équipe d’amis » de sa sœur à la fête.

« Non. Enfin, en quelque sorte », a répondu Haqq, ce à quoi Khloé a répondu sèchement : « Arrête. Arrête de parler ! »

Khloé, vue ici avec le rappeur en 2011, a été photographiée avec Diddy à plusieurs reprises. Agence Billy Farrell/Shutterstock

Khloé a été photographiée à la soirée blanche de Combs en 2009. Jason Merritt

Lorsque Haqq a tenté de se défendre, en disant à Khloé qu’elle n’avait rien révélé, la créatrice de vêtements a de nouveau ordonné à son amie « d’arrêter de parler ».

Combs était connu pour organiser ses fêtes blanches annuelles auxquelles participaient souvent de nombreuses stars, dont la sœur de Khloé et Kourtney, Kim Kardashian, ainsi que Sarah Jessica Parker, Leonardo DiCaprio et bien d’autres.

La semaine dernière, l’artiste « I’ll Be Missing You », 54 ans, a été arrêté à New York et accusé de trois chefs d’accusation : complot de racket, trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, et transport à des fins de prostitution.

Combs a côtoyé la mère de Khloé, Kris Jenner, vue ici en 2013. Getty Images

Les soirées du rappeur étaient célèbres pour leurs listes d’invités de marque. ZUMAPRESS.com

Selon un acte d’accusation de 14 pages non scellé, les procureurs affirment que le rappeur a « abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite » pendant des décennies, « créant une entreprise criminelle dont les membres et associés se sont livrés à… le trafic sexuel, le travail forcé, les enlèvements, les incendies criminels, la corruption et l’obstruction à la justice ».

L’avocat de Combs a réagi aux accusations en déclarant dans un communiqué : « Nous sommes déçus par la décision de poursuivre ce que nous considérons comme une poursuite injuste contre M. Combs par le bureau du procureur américain. »

La réputation du gourou de la musique en difficulté a commencé à s’effondrer en novembre 2023 lorsque son ex-petite amie, Casandra « Cassie » Ventura, a déposé une plainte l’accusant de l’avoir violée et maltraitée physiquement tout au long de leur relation de 10 ans.

Combs a organisé des fêtes dans plusieurs endroits, notamment à East Hampton en 2003. WireImage pour Bad Boy Entertainment

Les sœurs de Khloé, Kim Kardashian et Kylie Jenner, connaissaient également Combs au fil des ans et ont assisté à son 50e anniversaire en 2019. Getty Images pour Sean Combs

Ils ont réglé le procès le lendemain, mais d’autres délits de Diddy ont été révélés l’année suivante lorsqu’une vidéo choquante a fait surface montrant le magnat du rap battant Cassie dans un hôtel en 2016.

Combs, qui avait initialement nié les allégations d’abus sexuels du chanteur, a qualifié ses actes d’« inexcusables » et a présenté ses excuses.

Il a depuis été frappé par une avalanche d’autres accusations et fait face à au moins huit poursuites distinctes.

Combs, vu ici avec Khloé lors d’une fête à Miami en 2022, a été arrêté la semaine dernière. Getty Images

Combs, vu ici lors d’une de ses soirées blanches, a été accusé de trafic sexuel, de racket et d’autres chefs d’accusation. ZUMAPRESS.com

Dawn Richard, qui avait auparavant signé avec Bad Boy Records, a affirmé que son ancien patron l’avait touchée de manière inappropriée alors qu’elle était déshabillée et avait agressé physiquement Ventura à plusieurs reprises devant elle – ce que Combes, père de sept enfants, a nié.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la ligne d’assistance téléphonique pour les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes victime de violence domestique, veuillez appeler la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233 pour obtenir une assistance confidentielle.