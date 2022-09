Khloe Kardashian a critiqué le fait d’avoir laissé son fils nouveau-né à la maison alors qu’elle câlinait l’acteur Michele Morrone sur une nouvelle photo

KHLOE Kardashian a été accusée d’avoir laissé son fils nouveau-né à la maison alors qu’elle posait en câlinant l’acteur Michele Morrone sur une nouvelle photo.

Khloe, 38 ans, et son ex Tristan Thompson, 31 ans, ont accueilli leur deuxième enfant via une mère porteuse en août.

Khloe Kardashian a posé avec Michele Morrone lors d'une séance photo

Cela s'est produit quelques jours seulement après que Khloe a donné au public un aperçu de son petit garçon sur The Kardashians

Michele a partagé son expérience au défilé de mode Dolce & Gabbana dans une histoire Instagram.

L’acteur italien a posé avec la star de The Kardashians pour leur séance photo.

La star de 365 Days a enfilé une chemise en soie jaunâtre tandis que Khloe arborait une tenue ornée de bijoux.

Khloe a couvert ses yeux de nuances et a ramené ses longs cheveux en un chignon serré, à l’exception de deux longues mèches.

Michele a enroulé son bras autour de sa taille et a semblé lui chuchoter à l’oreille.

Il avait une coupe de champagne dans une main tandis que Khloe portait son sac à main de fantaisie.

Cependant, les fans n’étaient pas ravis que la star de Hulu soit loin de ses enfants pour être avec son supposé “nouvel homme”.

Un critique a mentionné: «C’est le moment du premier épisode et de ce voyage.





“Avez-vous de la sympathie pour elle en regardant cette émission, puis le lendemain, elle est à l’étranger ? Laisser le nouveau-né à la maison ? Merde.

Un autre a soutenu : « Jésus-Christ, elle a un fils nouveau-né. Oui, je la juge absolument.

“Encore si tôt pour quitter votre nouveau-né”, a ajouté une personne.

SON DEUXIÈME ENFANT

Lors de la première de la deuxième saison du programme de sa célèbre famille, Khloe a donné aux téléspectateurs un aperçu de son petit garçon.

Dans le récent épisode, Khloe s’est précipitée à l’hôpital pour être là pour la naissance de son fils.

La star de la télévision a amené les caméras à l’intérieur de l’hôpital et a filmé le moment spécial où le bébé est né.

Les fans ont également eu un aperçu de la première fois que Khloe tenait son enfant.

En plus de leur deuxième enfant, Khloe et Tristan partagent leur fille de quatre ans, True.

Pendant son séjour à l’hôpital, Khloe a appelé True pour lui permettre de rencontrer son nouveau petit frère.

“Salut, Snowy”, a déclaré True alors que Khloe assurait aux téléspectateurs: “Son nom n’est pas Snowy.”

LE SCANDALE DE TRICHERIE DE TRISTAN

Le joueur des Chicago Bulls a engendré un enfant amoureux avec son ancienne maîtresse Maralee Nichols, 31 ans, l’année dernière alors qu’il était censé être dans une relation exclusive avec Khloe.

Bien que Maralee ait donné naissance à leur petit garçon en décembre 2021, elle a affirmé que Tristan n’avait toujours pas rencontré leur fils de huit mois, Theo.

Au cours de l’épisode, la star de la NBA a été vue assise avec Khloe à l’hôpital alors qu’il rencontrait son fils.

“Il ressemble à True”, a déclaré Tristan à l’hôpital.

L’ancien couple n’a pas encore annoncé le nom de leur deuxième enfant.

Khloe a tenu son petit garçon dans ses bras à l'hôpital

Tout cela vient après que le petit papa de Khloe, Tristan Thompson, a engendré un enfant amoureux nommé Theo avec Maralee Nichols

Les ex partagent également la fille de quatre ans, True