Khloe et Kim Kardashian emmènent Penelope Disick au concert de Beyoncé – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Les KarJenner prennent toujours soin des leurs. Après un week-end éclair incluant une femme enceinte Kourtney Kardashian44 ans, hospitalisé, Kim42, et Khloe kardashian39 ans, a emmené la fille de Kourtney, Pénélope Disick11, à celui de Beyoncé Concert du 4 septembre à Los Angeles. Cousin et meilleure amie de Penelope Nord Ouest10 ans, l’a rejoint pour la soirée.

Kim et Khloe ont partagé des vidéos amusantes sur leurs histoires Instagram de la sortie du clan KarJenner au spectacle d’anniversaire de Bey. Penelope et North étaient si mignonnes, vêtues de leurs plus belles tenues argentées et chromées, comme l’avait demandé Beyoncé pendant la saison de la Vierge. Kris Jenner67, et Kendall Jenner27 ans, a également rejoint la famille au concert. Kylie Jenner26 ans, a été aperçu en train de s’embrasser avec Timothée Chalamet27 ans, pendant le spectacle.

Quelques jours avant le concert, la mère de Penelope a été hospitalisée. La fondatrice de Lemme attend actuellement son quatrième enfant, son premier avec Travis Barker, 47 ans. Le batteur de Blink-182 est rentré chez lui à Los Angeles pour une « affaire familiale urgente », dont nous savons maintenant qu’elle concernait Kourtney. Le groupe a décidé de reporter ses concerts à Glasgow, Belfast et Dublin afin que Travis puisse être avec sa famille.

Heureusement, le problème médical de Kourtney n’était pas grave. Kourtney et Travis ont été vus quittant un centre médical de Los Angeles le 2 septembre après son hospitalisation. Kourtney avait l’air détendue dans un survêtement gris alors que Travis la suivait de près.

Kourtney est maintenant « de retour à la maison » avec ses enfants, PERSONNES signalé. « Elle se sent mieux. Elle est également heureuse de retrouver Travis à la maison », a ajouté la source.

Kourtney et Travis attendent un petit garçon. Ils n’ont pas révélé publiquement leur date d’accouchement, mais l’arrivée de leur fils approche à grands pas. Kourtney fait la chronique de sa quatrième grossesse depuis qu’elle a annoncé la nouvelle passionnante en juin 2023 lors du concert Blink-182 de Travis. Kourtney a brandi une pancarte « Travis, je suis enceinte » lors du concert, un clin d’œil au clip « All The Small Things » du groupe.

Lors d’une escapade en août 2023, Kourtney a montré son baby bump tout en portant un bikini. « Te faire grandir en moi, mon fils, est la plus grande bénédiction, l’honneur et la joie », a-t-elle légendé le carrousel de photos Instagram.