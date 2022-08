Khloe aborde le scandale dans la bande-annonce de la saison 2 de “The Kardashians”

Attendez-vous avec impatience le retour de “The Kardashians?”

Welp… Nous pouvons déjà vous dire que les producteurs ont probablement changé certaines choses en raison des développements récents. Vous souvenez-vous de ce teaser de “The Kardashians” que nous vous avons montré en juillet, où Kim Kardashian a offert de manière alléchante une douche rapide à son petit ami de l’époque, Pete Davidson ? Eh bien, HULU vient de publier le teaser officiel de la saison 2 et il n’y a aucun signe de Pete en vue. Au lieu de cela, Kim parle de trouver sa propre confiance et de porter un toast à sa nouvelle saison d’indépendance.

Le nouveau clip montre également Kourtney à un niveau record, choisissant des robes de mariée pour marcher dans l’allée – peu importe que maman Kris Jenner ne puisse même pas “suivre” et la confond avec Khloé en parlant des tourtereaux.

En parlant de Khloé, elle dévoile définitivement son âme à l’écran – partageant à quel point le scandale avec Tristan (avoir un bébé avec Maralee Nichols) a été difficile pour elle tout en partageant également quelques extraits de l’arrivée de son nouveau fils via une mère porteuse.

Khloé n’est pas la seule à avoir du mal dans les images, Kylie parle également de pleurer pendant des semaines juste après avoir accueilli son fils avec Travis Scott. Elle et Kendall semblent toujours être en désaccord car elle exprime des problèmes avec la sœur et Kendall se plaint de la façon dont Kylie se débrouille toujours pour s’en sortir.

Kris n’a pas non plus eu la vie la plus facile car il est évident qu’elle avait un problème de santé nécessitant une intervention chirurgicale.

Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous:

Qu’est-ce que tu penses? Serez-vous en accord?

La saison 2 arrive sur Hulu le 22 septembre ! Attrapez de nouveaux épisodes tous les jeudis!