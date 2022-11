Kherson se prépare à la bataille alors que l’administration russe évacue

Mais les troupes russes n’ont pas décampé de la région.

Les services de renseignement militaires ukrainiens affirment que la Russie a déployé quelque 40 000 soldats sur la rive ouest du Dnipro pour empêcher l’armée ukrainienne de reprendre Kherson.

Alors que les forces ukrainiennes avancent du nord et de l’ouest, elles rencontrent une résistance féroce et les responsables ukrainiens ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la bataille pour la ville du sud soit brutale, car sa perte serait une perte stratégique et symbolique majeure pour le président Vladimir V. Poutine. de la Russie.

Comme Kherson, une grande partie de l’est et du sud de l’Ukraine a été largement dépeuplée depuis l’invasion russe en février. Selon les Nations Unies, plus de 14 millions de personnes – environ un tiers de la population d’avant-guerre – ont été chassées de chez elles, et plus de la moitié d’entre elles vivent désormais à l’étranger.

Ceux qui restent en Ukraine sont confrontés à des conditions de plus en plus difficiles alors que les frappes de missiles et de drones russes les privent d’abri, d’électricité, de chaleur et d’eau, à l’approche de l’hiver.