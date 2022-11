Kherson évacue les hôpitaux sous les bombardements russes incessants

Plusieurs autres civils, dont un garçon de 13 ans, ont été tués dans des explosions cette semaine.

Depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février, plus de 6 557 civils sont morts et environ 10 000 autres ont été blessés, selon un rapport publié la semaine dernière par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. On pense que le véritable bilan est nettement plus élevé.

Mars a été le mois le plus meurtrier de la guerre jusqu’à présent.

Et au cours du mois dernier, alors que la Russie a pris des positions défensives face aux avancées ukrainiennes dans le sud et le nord-est, Moscou a intensifié ses bombardements aériens de cibles d’infrastructures énergétiques dans les villes et villages d’Ukraine.

“Ensemble, nous avons enduré neuf mois de guerre à grande échelle, et la Russie n’a pas trouvé de moyen de nous briser, et n’en trouvera pas”, a déclaré M. Zelensky.