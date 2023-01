Khelo India Youth Games et Dream Sports prolongent leur partenariat

Dream Sports, la société indienne de technologie sportive, a annoncé un partenariat étendu avec Khelo India Youth Games (KIYG).

C’est la deuxième année d’association de Dream Sports en tant que co-sponsor de l’événement. Initiative phare lancée en 2018 par le gouvernement indien en collaboration avec la Sports Authority of India, l’édition 2022 du KIYG se tiendra du 30 janvier au 11 février dans huit villes du Madhya Pradesh et accueillera plus de 6000 jeunes athlètes.

S’exprimant à cette occasion, Bhavit Sheth, COO et cofondateur de Dream Sports, a déclaré : « C’est notre privilège de nous associer aux Jeux de la jeunesse de Khelo India qui partagent notre passion d’autonomiser la jeunesse indienne et notre vision d’améliorer le sport. Grâce à ce partenariat, nous espérons continuer à travailler vers notre objectif commun de nourrir l’écosystème sportif de l’Inde et d’encourager nos athlètes en herbe à faire du sport.”

Concernant l’association de Dream Sports avec Khelo India, un porte-parole de la Sports Authority of India a déclaré : « La mission des « Khelo India Youth Games » est de fournir aux jeunes athlètes talentueux et capables une plate-forme pour construire leur carrière dans le sport. L’Autorité des sports de l’Inde accueille Dream Sports en tant que partenaires soutenant nos efforts. Nous espérons que ce partenariat se renforcera et s’améliorera avec cette édition.”

